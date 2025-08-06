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الرياضة

نيوكاسل يطلب من إيزاك الحضور إلى التدريبات

نيوكاسل يطلب من إيزاك الحضور إلى التدريبات
6 أغسطس 2025 19:34

 
لندن (د ب أ)

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طلب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم من مهاجمه ألكسندر إيزاك، الحضور للتدريب، بعدما غاب عن بقية لاعبي الفريق، في ظل استمرار الغموض حول مستقبله.
ولم يسافر اللاعب السويدي الدولي «25 عاماً، مع زملائه في نيوكاسل في رحلة النادي التحضيرية للموسم الجديد إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية، بعدما أعلن تعرضه لإصابة طفيفة في الفخذ.
وعقب اتخاذه هذا القرار، تقدم ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعرض للحصول على خدمات إيزاك بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني «146 مليون دولار».
وسافر إيزاك، الذي أبلغ النادي لاحقاً برغبته في استكشاف خياراته هذا الصيف، بدلاً من ذلك إلى إسبانيا للتدريب مع ناديه السابق ريال سوسيداد، وعاد لإنجلترا في نهاية الأسبوع الحالي، قبل وقت قصير من عودة المدرب إيدي هاو وفريقه من سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، وحصولهم على إجازة لمدة يومين.
وعاد اللاعبون إلى ملعب التدريب صباح الأربعاء، وتمت دعوة عائلاتهم للانضمام إليهم، بعد انتهاء التدريب، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ومع ذلك، كشفت وكالة (بي أيه) البريطانية للأنباء أن إيزاك، الذي عاد إلى معسكر الفريق يوم الاثنين الماضي، تم إبلاغه بعدم الحضور إلا بعد أنصرافهم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
إيزاك
ليفربول
إيدي هاو
سنغافورة
كوريا الجنوبية
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