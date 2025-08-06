الحكم الشهير في ألمانيا يعتزل «الصافرة»!



فرانكفورت (د ب أ)



أعلن الحكم الألماني البارز دينيز أيتيكين، في بيان صادر عن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه سينهي مسيرته بعد الموسم المقبل.

وقال أيتيكين «47 عاماً»: «إن التخلي عن شيء تحبه بوعي ليس قراراً سهلاً، ولكنه قرار مدروس جيداً»، موضحاً أنه يريد إفساح المجال للحكام الشباب.

أشار الحكم الألماني: «قبل بضعة أشهر فقط، تم تكريمي بعدما تخطيت 30 عاماً من العمل حكماً، هذا التكريم دفعني للتفكير كثيراً، رأيت الكثير من الشباب ينتظرون فرصتهم للصعود في مرحلة ما».

أضاف أيتيكين: «أريد أن أتوقف عن العمل في مرحلة أكون فيها على أرض الملعب بكامل قوتي وشغفي ووضوحي».

ويتولى أيتيكين إدارة مباريات الدوري الألماني منذ عام 2008، وقد أدار 241 مباراة حتى الآن.

واختير الحكم الذي سبق أن ارتدى الشارة الدولية، أفضل حكم في ألمانيا لأعوام 2019 و2022 و2024، ونال تقديراً كبيراً لهدوئه وتواصله مع الآخرين على أرض الملعب، إلا أنه حرم من المشاركة في كأس العالم أو بطولة أوروبا.

يشار إلى أن الحكمين توبياس ويلز وفرانك ويلينبورج سوف يعتزلان أيضاً بعد موسم 2025- 2026.