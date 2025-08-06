أسطورة فرايبورج لا يعرف التأقلم مع الحياة!

شتوتجارت (د ب أ)



يجد كريستيان سترايش، أسطورة التدريب بنادي فرايبورج الألماني لكرة القدم، صعوبة في التأقلم مع الحياة بعيداً عن عالم «الساحرة المستديرة»، وذلك بعد رحيله عن الفريق العام الماضي، منهياً رحلته الحافلة التي استمرت معه لأكثر من عقدين من الزمن.

صرح سترايش «60 عاماً» في مقابلة مع صحيفة (باديش تسايتونج) اليومية الألمانية، بأنه ذهب في البداية في رحلة بالدراجة مع صديق، ولكن «بعد ذلك جاءت الحياة اليومية، ولم تعد الجوانب الروتينية العمل المعتادة موجودة، شعرت أحياناً بالعزلة أو الفراغ».

أضاف المدرب المخضرم أن وضعه النفسي أصبح «صعباً بشكل متزايد».

أوضح سترايش: «طوال تلك السنوات، كنت أعرف دائماً أين أنتمي من الاثنين إلى الأحد، كان الروتين اليومي محدداً مسبقاً الآن كل شيء يبدو مختلفاً».

ومع ذلك، كان أفراد عائلته وأصدقاؤه ومقربوه داعمين للغاية له، حيث قال: «معاً، عملنا على إدراك الفرص والحريات الجديدة وتطبيقها عملياً».

وانضم سترايش إلى فرايبورج لاعباً عام 1990، وكان حينها مدرباً لفريق الشباب ومساعداً للمدرب قبل أن يتولى مسؤولية الفريق الأول، ما بين عامي 2012 و2024. وعند سؤاله عن عودته إلى كرة القدم الاحترافية، قال سترايش: «حالياً، أعمل على أشياء جديدة علي وأستمتع بها، أنا متشوق لمعرفة إلى أين ستقودني هذه الرحلة».

ونادراً ما ظهر سترايش في الأماكن العامة منذ رحيله عن فرايبورج، بل أصبح كثير السفر والترحال ويواصل سترايش متابعة مباريات فرايبورج، لكنه لم يعد إلى الملعب، وهو لا يزال يشاهد مباريات الفريق، قائلاً: «لأنني ما زلت أعرف معظم اللاعبين جيداً، كل خطوة، كل تصرف، ولأنه النادي المفضل بالنسبة لي».