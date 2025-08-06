أغلى صفقات «النجوم الشباب» في التاريخ!



معتز الشامي (أبوظبي)



يشهد سوق الانتقالات الصيفية هذا العام العديد من التقلبات والمنعطفات، قبل أن يغلق أبوابه في الأول من سبتمبر، حيث أُعلن عن عدد من الصفقات الضخمة، ومن المتوقع ضخ المزيد من الأموال في الأسابيع المقبلة، في حين يشهد «الميركاتو الصيفي» انتقال المزيد من اللاعبين البارزين في أوج عطائهم، إلا أن المزيد من الأندية تُفضل إعطاء الأولوية للاعبين الواعدين عند تحديد مبالغ الانتقالات الكبيرة.

وتُغير العديد من الأندية استراتيجيتها لضم النجوم الشباب، حيث تحرص الفرق على إبقاء متوسط أعمار لاعبيها منخفضاً، والقيام باستثمارات طويلة الأجل، وانتقل اللاعب الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 45 مليون يورو، والبرازيلي الشاب إستيفاو «18 عاماً»، إلى تشيلسي قادماً من بالميراس.

وانتقل مهاجم أولمبياكوس اليوناني الشاب، شارالامبوس كوستولاس، إلى برايتون مقابل 35 مليون يورو، بينما انتقل مدافع آياكس، جوريل هاتو، إلى ستامفورد بريدج، لكن إذا عدنا إلى سجلات الأرقام القياسية، من هم أغلى صفقات انتقال اللاعبين «المراهقين» على مر التاريخ؟

ونرصد في التقرير التالي أغلى انتقالات المراهقين على الإطلاق، حيث يحتل المركز الأول النجم كيليان مبابي، الذي انتقل من موناكو إلى سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو في صيف 2018، وهو في التاسعة عشرة من عمره، ويظل ثاني أغلى انتقال في التاريخ، بعد صفقة نيمار التي استحوذ عليها سان جيرمان في الصيف الذي سبقه مقابل 222 مليون يورو، وبالتأكيد كان مبابي على قدر التوقعات، ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي، لكن الباريسيين يظلون يشعرون بالمرارة لتركه يرحل في صفقة انتقال حر بعد 6 سنوات.

وفي المركز الثاني، صفقة لم تُكتب لها النجاح، وهي صفقة ضم أتلتيكو مدريد لجواو فيليكس من بنفيكا مقابل 127.2 مليون يورو عام 2019، وكان عمره آنذاك 19 عاماً، وكان ثالث أغلى انتقال للاعب مراهق هو تعاقد يوفنتوس مع ماتيس دي ليخت «18 عاماً» وقتها من آياكس في عام 2019 مقابل 85.5 مليون يورو، بعد أن قاد الفريق الهولندي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق.

وجاء تعاقد تشيلسي مع روميو لافيا من ساوثهامبتون مقابل 62.1 مليون يورو في صيف 2023 رابعاً، بينما في الترتيب الخامس جاء تعاقد مانشستر يونايتد مع ليني يورو مقابل 62 مليون يورو من ستاد رين الصيف الماضي، وسادساً تعاقد «الشياطين الحمر» مع أنتوني مارسيال مقابل 60 مليون يورو من موناكو عام 2015.

أما الصفقتان السابعة والثامنة كانتا انتقالين إلى سان جيرمان الصيف الماضي، أولهما لاعب الوسط جواو نيفيس من بنفيكا مقابل 59.9 مليون يورو، يليه ديزيريه دويه من ستاد رين مقابل 50 مليون يورو.

والصفقتان التاسعة والعاشرة لريال مدريد، حيث ضم إندريك من بالميراس الصيف الماضي مقابل 47.5 مليون يورو، والعاشرة هي أول صفقة هذا الصيف بضم الأرجنتيني الواعد ماستانتونو من ريفر بليت بـ45 مليون يورو.