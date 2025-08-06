جوائز قياسية لبطولة أميركا المفتوحة للتنس

واشنطن (أ ب)



من المقرر أن ترتفع جوائز بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، آخر بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام، إلى ما يقارب 85 مليون دولار في جميع المنافسات في النسخة الجديدة للمسابقة.

ومن المقرر أن تشهد المسابقة رقماً قياسياً في قيمة الجائزة التي يحصل عليها بطلا فردي الرجال والسيدات، حيث تصل إلى 5 ملايين دولار، علماً بأنه تم زيادة إجمالي تعويضات اللاعبين، الذين ودعوا المسابقة على مدار أدوارها المختلفة بنسبة 20%، ليصل إلى 90 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ اللعبة البيضاء.

وأعلن الاتحاد الأميركي للتنس، عن مدفوعات نسخة المسابقة القادمة، والتي تنطلق بمنافسات الزوجي المختلط، وجائزة المليون دولار الكبرى 19 و20 أغسطس الجاري. وتبدأ منافسات الفردي للرجال والسيدات يوم الأحد للمرة الأولى، وتحديداً 24 أغسطس الحالي مع زيادة عدد أيام البطولة من 14 إلى 15 يوماً.

وتأتي هذه الزيادات في فلاشينج ميدوز، حيث بلغ إجمالي التعويضات 75 مليون دولار العام الماضي، في الوقت الذي يتفاوض فيه أبرز لاعبي اللعبة مع كل من البطولات الأربع الكبرى سعياً للحصول على نسبة أعلى من الإيرادات في بطولات أميركا المفتوحة، وإنجلترا (ويمبلدون)، وفرنسا (رولان جاروس)، وأستراليا المفتوحة.

وكان النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش والأميركية الشابة كوكو جوف، والفائزان بالبطولة العام الماضي البيلاروسية أرينا سابالينكا والإيطالي يانيك سينر، من بين 20 لاعباً قاموا بالتوقيع على رسالة تم توجيهها لمسؤولي بطولات جراند سلام الأربع في مارس الماضي، للمطالبة بزيادة الجوائز المالية ومنحهم دوراً أكبر، فيما وصفوه بـ«القرارات التي تؤثر علينا بشكل مباشر».

ومنذ ذلك الحين، أجرى بعض اللاعبين محادثات مع منظمي البطولات الكبرى، وبلغت أعلى قيمة جائزة لمنافسات الفردي في فلاشينج ميدوز 85. 3 مليون دولار عام 2019، قبل أن تنخفض خلال جائحة كوفيد - 19، ويمثل مبلغ 5 ملايين دولار هذا العام زيادة بنسبة 39% عن قيمة جائزة الفائز أو الفائزة بمنافسات الفردي العام الماضي، والتي بلغت 6ر3 مليون دولار.

وتم تطبيق نفس النسبة المئوية للزيادة على وصيفي الفردي، حيث يحصل كل منهما على 5. 2 مليون دولار، بينما ينال المتأهلون للدور قبل النهائي 26. 1 مليون دولار، بزيادة قدرها 26%.

وفي نيويورك، سيحصل الفريقان الفائزان في منافسات زوجي السيدات والرجال على مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد لتلك المنافسات ببطولة أميركا المفتوحة، حيث سيصل إجمالي جوائز تلك المنافسات إلى 8 ملايين دولار، بزيادة قدرها 10%.