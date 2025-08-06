ميلان يضم لاعب وسط كلوب بروج



ميلانو (رويترز )



أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع لاعب الوسط السويسري أردون ياشاري، قادماً من كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

لم يكشف ميلان قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت أنه دفع نحو 34 مليون يورو (39.6 مليون دولار) لضم ياشاري (23 عاماً)، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين مكافآت.

وانضم ياشاري إلى بروج قادماً من لوسيرن السويسري في عام 2024، وشارك في 52 مباراة في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف.

وساعد لاعب الوسط المدافع، الذي خاض أربع مباريات دولية، بروج في الوصول إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.