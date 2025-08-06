فيريرا: أتطلع إلى حصد البطولات مع الزمالك



القاهرة (د ب أ)



أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أنه يسعى لحصد المزيد من البطولات مع «القلعة البيضاء».

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي: «لم يكن لديّ فرصة للحديث مع الإعلام منذ توليت القيادة الفنية للفريق، أعمل منذ 4 أسابيع فقط، وعادة ما تكون فترات الإعداد نحو 6 أسابيع».

ويفتتح الزمالك مشواره في الموسم الجديد ببطولة الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا، الجمعة، في الجولة الأولى للمسابقة، الغائبة عن الفريق الأبيض في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأضاف: «لم نشاهد مباريات لفريق سيراميكا، لأننا لا نزال في بداية الموسم، ولكني تابعت مباريات للمنافس من الموسم الماضي، وعرفت الكثير عن سيراميكا، وسنحاول أن نعمل بشكل جيد، كي تكون البداية قوية في الدوري».

أوضح مدرب الزمالك: «كنت أتمنى أن تكون فترة الإعداد أطول، ولكن في النهاية الفريق حصل على نفس الوقت الذي حصلت عليه جميع الأندية للاستعداد للموسم الجديد، والعمل يزيد بتوالي الأيام، وأفكار الجهاز الفني يتم تطبيقها».

وشدد فيريرا: «لست قلقاً من نتائج المباريات الودية، وعلى الجماهير ألا تقلق، لأننا نحاول تطبيق أفكار كثيرة، وهذا يتطلب وقتاً، ولا يمكن أن نتوقع تغيير كافة الأمور في وقت قصير، أعد بأننا سنقاتل ونحارب من أجل الفوز في كل مباراة يخوضها الفريق، ونعمل على التعلم من الأخطاء لتلافي السلبيات في الأداء».

ولم يحقق الزمالك النتائج المرجوة في لقاءاته الودية، والتي كان آخرها الخسارة 1- 3 أمام فريق بروكسي، الناشط بدوري الدرجة الثانية، مما أثار قلق جماهيره.

وتابع: «لا يزال الوقت مبكراً للحكم على الصفقات الجديدة، ونحتاج لرؤيتهم في مواقف أكثر، بالنسبة لي لا أقيم اللاعبين في وسائل الإعلام، والتقييم يكون بيني وبين اللاعبين والإدارة، وبعد أشهر قليلة الجميع سيرى مدى استفادة النادي من الصفقات الجديدة، قمنا بتحليل مباريات فريق سيراميكا في الموسم الماضي، واحتفظ بالجانب الفني لي، وبالتأكيد لديهم أشكال لعب مختلفة».

أكد المدرب البلجيكي: «من المستحيل أن نبدأ الموسم والفريق جاهز بنسبة 100%، وسنحاول مع مرور الوقت أن نصل للكمال الفني والبدني، ولكي نصل لهذه النقطة نحتاج لمزيد من الوقت، لا أضع مبررات، ولا أطالب الجماهير بعدم الحكم على الفريق إلا بعد فترة طويلة، ومع مرور الوقت سنصل لهدفنا، وسأحارب أنا واللاعبون من أجل تحقيق أهدافنا، أعدكم بأننا سنحارب كل يوم من أجل الفوز».

واختتم فيريرا تصريحاته قائلاً: «سمعت الكثير عن جمهور النادي، ولا أستطيع الانتظار لرؤيتهم، وأعرف أن هناك مباريات كثيرة لن تكون مجرد 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، لأنه سيتواجد مع الفريق نحو 20 ألف مشجع في كل مباراة، نحن نعرف المطلوب من الفريق، والجماهير تدرك المطلوب منها بالدعم والمساندة، وأعرف أن الجمهور كان سبباً لفوز الفريق بكأس مصر في الموسم المنقضي، ونتمنى مواصلة البطولات في وجودهم».