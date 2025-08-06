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الرياضة

جيرو يتوهج بـ«ثنائية» مع ليل

جيرو يتوهج بـ«ثنائية» مع ليل
6 أغسطس 2025 21:51

ليل (أ ف ب)

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سجل الوافد الجديد إلى ليل الفرنسي المهاجم الدولي المخضرم أوليفييه جيرو هدفين في لقاء ودي أمام فينيتسيا الإيطالي 3-0 في مركز تدريبات ليل.
وقاد بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده وصاحب الـ57 هدفاً دولياً، فريقه إلى الفوز بعد الخسارة في اللقاء الودي السابق أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 2-3.
وجاء هدف جيرو الأول بعد استغلاله للمساحات داخل منطقة الجزاء، مستقبلاً تمريرة من الأيسلندي هاكون هارالدسون، ليسددها بقدمه اليمنى في الشباك (20).
أما الثاني جاء من تمريرة مثالية من المدافع البلجيكي توماس مونييه، أتبعها بتسديدة بقدمه اليسرى هذه المرة (37).
وخرج جيرو (38 عاماً) والمنضم إلى ليل من لوس أنجلوس الأميركي في الشوط الثاني، ليحل مكانه في مركز رأس الحربة الإسباني ماتياس فرنانديس-باردو (20 عاماً) صاحب الهدف الثالث (75).

فرنسا
الدوري الفرنسي
أوليفييه جيرو
دورتموند
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