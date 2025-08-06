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الرياضة

سيسكو يفضل مانشستر يونايتد على نيوكاسل

سيسكو يفضل مانشستر يونايتد على نيوكاسل
6 أغسطس 2025 22:00

 
لندن (د ب أ)

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يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم للتعاقد مع بنيامين سيسكو، لاعب فريق لايبزج الألماني، الذي أبدى تفضيله الانتقال لملعب «أولد ترافورد» على الانضمام لفريق نيوكاسل يونايتد، حسبما أفادت وكالة (بي أيه) البريطانية للأنباء.
وكان المهاجم السلوفيني «22 عاماً» موضع جدل كبير في ظل سعي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز هجومها استعداداً للموسم الجديد.
وبادر نيوكاسل بالخطوة الأولى، ورد على رفض عرض أولي للايبزج بتقديم عرض محسن بقيمة 82.5 مليون يورو (95.4 مليون دولار) بالإضافة إلى 2.5 مليون يورو متغيرات.
وكان مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي روبن أموريم، في انتظار تقديم عرض نيوكاسل، وأعقبه عرض آخر بقيمة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات محتملة، مما منح اللاعب فرصة اتخاذ قرار.
ويعتقد نادي مانشستر يونايتد أن سيسكو يفضل الانضمام إليه، حيث يتطلع النادي الملقب بـ «الشياطين الحمر» الآن للتوصل لاتفاق بشأن وضع بنود الصفقة مع إدارة لايبزج.
وكان نجم منتخب سلوفينيا، الذي سجل 21 هدفاً في 45 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، محل اهتمام مانشستر يونايتد، منذ انتقاله من دومزالي السلوفيني إلى ريد بول سالزبورج النمساوي عام 2019.
ورأي مانشستر يونايتد أن يمنح الأولوية لسيسكو على حساب أولي واتكينز، لاعب أستون فيلا الإنجليزي،، بعد أن كان مهتماً أيضاً بليام ديلاب وهوجو إيكيتيكي قبل انتقالهما الصيفي لتشيلسي وليفربول الإنجليزيين على الترتيب.
وأبدى نيوكاسل اهتمامه بالثنائي الأخير، وسيكون الفشل في التعاقد مع سيسكو بمثابة ضربة موجعة أخرى للنادي في صيف مليء بالضغوط، حيث يجد الفريق صعوبة في تعزيز صفوفه.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
ليفربول
لايبزج
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