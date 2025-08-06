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الرياضة

جواب نهائي.. مولر يحسم وجهته!

جواب نهائي.. مولر يحسم وجهته!
6 أغسطس 2025 22:06

 
مونتريال (أ ف ب)

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انضم الدولي الألماني المخضرم توماس مولر إلى صفوف فريق فانكوفر وايتكابس المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم «أم أل أس»، بحسب ما أعلن النادي الكندي.
ووقع مولر (35 عاماً) عقداً حتى نهاية موسم 2025، مع خيار البقاء لموسم إضافي حتى نهاية عام 2026، وفقا لما ما ذكره ناديه في بيان.
وأعلن الألماني قبل أسبوعين رحيله عن بايرن ميونيخ صوب أميركا الشمالية، بعد 25 عاماً قضاها ضمن أسوار النادي البافاري أحرز خلالها 13 لقباً في الدوري الألماني.
وكان مولر مرشحاً للانضمام إلى صفوف لوس أنجلوس الأميركي، قبل أن يحسم قراره بارتداء قميص فانكوفر الذي يحتل حالياً المركز الثاني في القسم الغربي من الدوري الأميركي بفارق نقطة واحدة عن سان دييجو المتصدر، ولكن لديه مباراة أقل.
وقال أكسيل شوستر، المدير الرياضي لنادي فانكوفر، في بيان صحفي: «إنه لا يجلب فقط سجله الحافل وذكاءه الكروي الاستثنائي، ولكن أيضاً أخلاقيات العمل التي من شأنها أن تفيد الفريق بأكمله».
انضم مولر، بطل العالم عام 2014، إلى فرق الناشئين بالبايرن في سن العاشرة، في صيف عام 2000، واتسم بالولاء الكبير للعملاق البافاري، وخاض معه أكثر من 750 مباراة رسمية، ليصبح أحد رموز النادي، بعد أن توّج معه ب33 لقباً، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
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