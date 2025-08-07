الهلال السعودي يصارع ميلان لضم نونيز

ليفربول(أ ف ب)

دخل الهلال السعودي بجدية على خط التعاقد مع مهاجم منتخب الأوروجواي لكرة القدم، داروين نونيز من ليفربول الإنجليزي، وفق ما أفادت تقارير صحفية، متحدثة عن توصله إلى اتفاق شفهي مع بطل الدوري الممتاز.ويدافع نونيز عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام، بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يرتق فعلاً إلى حجم التوقعات المحيطة به واكتفى بتسجيل 40 هدفاً في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات. وكتب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص بالانتقالات، على أكس "حصرياً: الهلال يقترب من حسم صفقة الحصول على داروين نونيز بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول"، مضيفاً "الاتفاق بين الناديين قد حصل والهلال يتفاوض مع داروين بشأن الشروط الشخصية. القرار يعود لنونيز لكن المفاوضات جارية. إينزاجي يريده"، في إشارة إلى مدرب الهلال الجديد الإيطالي سيموني إينزاجي. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الصحفي في موقع "ذي أثلتيك" ديفيد أورنستين إن "الهلال حدد داروين نونيز كهدف رئيس ويُكثف جهوده للتعاقد مع مهاجم ليفربول. لم يُقدم أي عرض حتى الآن لكنه أعلم ليفربول باهتمامه به... اللاعب الدولي الأوروجوياني منفتح على الفكرة". وسبق لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن أفادت بأن مواطنها ميلان مهتم أيضاً بمهاجم ليفربول، وبأنه تواصل مع الأوروجوياني من أجل تأمين مهاجم من الطراز الرفيع ليكون في خدمة مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليجري، مضيفة أن عملية التعاقد مع ابن الـ26 عاماً معقدة، لاسيما في ظل اهتمام الهلال بضمه أيضاً. ويبدو ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت بلقبه العشرين في الدوري الممتاز، مستعداً للتخلي عن نونيز بعد تعاقده مع الفرنسي أوجو إيكيتيكيه من أينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة قدرت بـ69 مليون جنيه استرليني، وسعيه لضم السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل، الذي يطالب بـ150 مليون جنيه (قرابة 200 مليون دولار) للتخلي عنه. وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير إعلامية أنه طُلب من أيزاك التدرب منفرداً وخارج إطار المجموعة. وبعد رحيل الكولومبي لويس دياس لبايرن ميونيخ الألماني، ترنت ألكسندر أرنولد لريال مدريد الإسباني، جاريل كوانساه لباير ليفركوزن الألماني، تايلر مورتون لليون الفرنسي والحارس الإيرلندي الشمالي كاومين كيليهير إلى برنتفورد، بلغت عائدات ليفربول هذا الصيف من بيع اللاعبين قرابة 200 مليون جنيه استرليني. وأنفق بطل الدوري الممتاز حتى الآن 116 مليوناً لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي ييريمي فريمبونغ من ليفركوزن أيضاً، والمجري ميلوش كيركيز من بورنموث. كما انضم حارس المرمى الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي إلى فريق سلوت منذ نهاية الموسم الماضي، بعد الموافقة على انتقاله من فالنسيا الإسباني في عام 2024. وأفادت إذاعة "توكسبورت" البريطانية بأن الهلال مستعد لدفع 70 مليون يورو من أجل الحصول على نونيز، مضيفة أن الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش قد يغادر الفريق السعودي في حال قدوم الأوروجوياني، الذي سجل على الأرجح هدفه الأخير بألوان "الحمر" خلال الفوز الودي على أتلتيك بلباو الإسباني 4-1 الإثنين في "أنفيلد". وبدا نونيز كأنه يودع جمهور "أنفيلد" بعد استبداله في الدقيقة 80 من المباراة، ثم نشر لاحقاً في حسابه على موقع أكس، صورتين وهو يصفق للجمهور وأخرى يضع فيها يده اليمنى على قلبه، لإعراب عن محبته لهم، مرفقة هذه الصور بقلب كرمز تعبيري ومن دون أي كلمات.