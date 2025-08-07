«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»

دبي (الاتحاد)

رحّب محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، بتعيين الدكتورة مادلين أور أستاذة زائرة في جامعة الاتحاد.وجاء تعيين الدكتورة أور وهي أكاديمية عالمية مرموقة تعمل في مجال الرياضة وتغير المناخ، لتعزيز خبرة الاتحاد الدولي للسيارات في مجال الاستدامة البيئية، وترسيخ التزام الاتحاد بتحسين الممارسات المستدامة في مجال رياضة السيارات والتنقل. وفي هذا السياق قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): «يشكّل تحسين الممارسات المستدامة في مجال الرياضة والتنقل أولوية قصوى لنا جميعاً في الاتحاد الدولي للسيارات». وأضاف: «تعيين الدكتورة أور يعزّز خبرة الاتحاد وقيادته في هذا المجال، ويرتقي بمكانة وقدرات جامعة الاتحاد الدولي للسيارات، ويمكننا من مواصلة التقدم الذي أحرزناه حتى الآن. وأنا متحمس للعمل مع الدكتورة أور لتجاوز حدود ما يمكننا تحقيقه».من جانبها قالت الدكتورة مادلين أور: «يشرفني الانضمام إلى جامعة الاتحاد الدولي للسيارات كأستاذة زائرة. فالرياضة ليست مجرد منصة ترفيه فعالة، بل هي قوة ثقافية قادرة على دفع عجلة حلول مبتكرة للتحديات المعقدة، بما في ذلك تغير المناخ. وأتطلع إلى تعزيز ريادة الاتحاد الدولي للسيارات في مجال الاستدامة من خلال البحث والتعليم والتعاون الهادف في مجالي الرياضة والتنقل». وتمتلك الدكتورة أور خبرة عميقة ومتعددة التخصصات، إذ حصلت على درجة الدكتوراه في علم الحركة مع التركيز على إدارة الرياضة، ودرجتي الماجستير في كل من علوم الموارد الطبيعية وإدارة الفعاليات الدولية، ولها سجل حافل من الأبحاث المنشورة والمشاركة في قطاع الرياضة. الجدير بالذكر أن الدكتورة أور كرمتها قائمة «فوربس 30 تحت 30» وهي قائمة سنوية تصدرها مجلة فوربس على مستوى العالم لتكريم 30 شخصاً تحت سن الثلاثين من الشباب المبتكرين والمؤثرين في مختلف الصناعات. كما كرمتها مؤسسة «كوربوريت نايتس»، ومنظمات دولية أخرى لمساهماتها في مجال الاستدامة والرياضة. ويتناول كتابها الصادر مؤخراً بعنوان (WARMING UP) كيفية تأثير تغير المناخ على الرياضة، وكيف يمكن لعالم الرياضة مواجهته. وجاء هذا التعيين ليعكس التزام الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بدفع عجلة الابتكار والقيادة الفكرية القائمة على البيانات في مجال الاستدامة، ليس فقط في مجال الرياضة، ولكن أيضاً في جميع صناعة السيارات الأوسع. وسيساعد دور الدكتورة أور في تطوير الأبحاث عالية التأثير، والتعاون بين القطاعات، والتميز الأكاديمي في الاتحاد الدولي للسيارات، مما يعود بالنفع على مهمته العالمية. وباعتبارها أستاذة زائرة، تشمل مسؤوليات الدكتورة أور إجراء البحوث العلمية، والمساهمة في تطوير المناهج الدراسية، وتوجيه الطلاب، وتقديم المشورة بشأن منهجيات البحث، وتمثيل جامعة الاتحاد الدولي للسيارات في الفعاليات الأكاديمية والصناعية. وتعمل الدكتورة أور على مشروعين أوليين يركزان على تأثير المناخ على بطولة العالم للراليات، ودراسة كيفية تقليل الانبعاثات المرتبطة بأجندات السباقات. ولن يقتصر عملها على تعزيز خبرة الاتحاد الدولي للسيارات في مجال الاستدامة فحسب، بل سيعزز أيضاً مكانة جامعة الاتحاد الدولي للسيارات كمركز عالمي للقيادة الفكرية. وتعتبر جامعة الاتحاد الدولي للسيارات رائدة عالمياً في مجال الاعتماد والتعليم والبحث في مجال رياضة السيارات والتنقل العالمي. وتثري أبحاثها المتطورة السياسات العامة والاستراتيجيات في قطاعي الرياضة والسيارات، وتعد مورداً حيوياً للأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات حول العالم. وتدعم جامعة الاتحاد الدولي للسيارات مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات، وهي الذراع الخيرية المستقلة للاتحاد الدولي للسيارات. وفي عام 2024، تخرج أكثر من 250 مشاركاً بمن فيهم مديرو سباقات وحكام وكبار المديرين التنفيذيين، في برامج تدريبية متخصصة تمتد من حوكمة الرياضة إلى القيادة المتقدمة. وترعى الجامعة أيضاً ست منح دراسية لأبحاث الإساءة الإلكترونية في الرياضة بجامعة مدينة دبلن، وذلك في إطار حملة الاتحاد الدولي للسيارات الرائدة «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية»، والتي تم منحها 400,000 جنيه إسترليني من برنامج إيراسموس+ التابع للاتحاد الأوروبي للفترة 2025-2027.