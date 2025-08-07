الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا

الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
7 أغسطس 2025 10:55

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول يضرب بلباو مرتين في يوم!
«هاتو».. صفقة تشيلسي «الثامنة»

يخضع إيفان جويساند، مهاجم فريق نيس الفرنسي لكرة القدم، للفحص الطبي في أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، قبل انتقاله للفريق الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، حسبما ذكرت التقارير. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً، توجه لإنجلترا مساء أمس ليخضع للفحوص الطبية في مركز «بوديمور هيث» بعد توصل الناديين إلى اتفاق. وقدم جويساند موسماً قوياً مع الفريق الفرنسي، حيث سجل 12 هدفاً ومرر ثماني تمريرات حاسمة، ليساعد نيس في إنهاء الدوري الفرنسي في المركز الرابع. ومن المعروف أن أستون فيلا واجه منافسة من عدة أندية أخرى، مثل كريستال بالاس، للحصول على توقيع جويساند، ومن المقرر أن يصبح هو أول صفقة كبرى يبرمها أستون فيلا هذا الصيف. وكان أستون فيلا تعاقد مع الحارس الاحتياطي ماركو بيزوت وياسين أوزكان، الذي أعير إلى أندرلخت البلجيكي. ولعب جون ماكجين، قائد أستون فيلا، 45 دقيقة في المباراة الودية أمام روما التي أقيمت مساء الأربعاء. وتشير التقارير إلى أن اللاعب الاسكتلندي الدولي على رادا نيوكاسل، ولكن فيلا يرفض بيعه. وتعرض لاعب منتخب إنجلترا، مورجان روجرز، لإصابة في الكاحل وغادر الملعب وهو يعرج بعد أربع دقائق فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني.

أستون فيلا
كريستال بالاس
نيس الفرنسي
آخر الأخبار
سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!
الرياضة
سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!
اليوم 11:09
الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة
الرياضة
الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة
اليوم 10:58
الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
الرياضة
الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
اليوم 10:55
«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»
الرياضة
«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»
اليوم 10:52
ثاني القمزي يختتم مسيرته الأسطورية مع «زوارق الفورمولا1»
الرياضة
ثاني القمزي يختتم مسيرته الأسطورية مع «زوارق الفورمولا1»
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©