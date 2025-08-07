الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا

لندن (د ب أ)

يخضع إيفان جويساند، مهاجم فريق نيس الفرنسي لكرة القدم، للفحص الطبي في أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، قبل انتقاله للفريق الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، حسبما ذكرت التقارير. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً، توجه لإنجلترا مساء أمس ليخضع للفحوص الطبية في مركز «بوديمور هيث» بعد توصل الناديين إلى اتفاق. وقدم جويساند موسماً قوياً مع الفريق الفرنسي، حيث سجل 12 هدفاً ومرر ثماني تمريرات حاسمة، ليساعد نيس في إنهاء الدوري الفرنسي في المركز الرابع. ومن المعروف أن أستون فيلا واجه منافسة من عدة أندية أخرى، مثل كريستال بالاس، للحصول على توقيع جويساند، ومن المقرر أن يصبح هو أول صفقة كبرى يبرمها أستون فيلا هذا الصيف. وكان أستون فيلا تعاقد مع الحارس الاحتياطي ماركو بيزوت وياسين أوزكان، الذي أعير إلى أندرلخت البلجيكي. ولعب جون ماكجين، قائد أستون فيلا، 45 دقيقة في المباراة الودية أمام روما التي أقيمت مساء الأربعاء. وتشير التقارير إلى أن اللاعب الاسكتلندي الدولي على رادا نيوكاسل، ولكن فيلا يرفض بيعه. وتعرض لاعب منتخب إنجلترا، مورجان روجرز، لإصابة في الكاحل وغادر الملعب وهو يعرج بعد أربع دقائق فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني.