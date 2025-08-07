الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة

القاهرة (أ ف ب)

تعود عجلة الدوري المصري لكرة القدم للدوران مجدداً الجمعة، بإقامة مباريات الجولة الأولى التي تشهد مواجهات منتظرة للثلاثي الأهلي حامل اللقب وبيراميدز والزمالك المتوقع منافستهم على اللقب.ويحلّ الأهلي ضيفاً على مودرن سبورت، فيما يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، ويصطدم بيراميدز بالصاعد حديثاً وادي دجلة. وتشهد بطولة هذا الموسم مشاركة 21 فريقاً للمرة الأولى في تاريخها، بعدما أُلغي الهبوط في الموسم الماضي مع صعود ثلاثة فرق من القسم الثاني، هي المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية. وتُقام البطولة بطريقة استثنائية على مرحلتين، الأولى بنظام الدوري من دور واحد بين الأندية الـ21، ثم تُقسّم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين، تضمّ الأولى سبعة فرق للمنافسة على اللقب والمقاعد المؤهلة للبطولات الأفريقية، وتضمّ الثانية 14 فريقاً لتفادي الهبوط، على أن يهبط من بينها أربعة إلى المستوى الثاني، ويصعد ثلاثة في الموسم المقبل ليصبح العدد 20 فريقاً. ويُفتتح الدوري الجمعة بمواجهة بين وصيف الموسم الماضي بيراميدز، والصاعد حديثاً وادي دجلة العائد للمسابقة بعد غياب أربعة مواسم، على استاد السلام بالقاهرة. ويدخل بيراميدز المباراة أملاً في بداية إيجابية في حلم الفريق بالتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعدما استمر في المنافسة على لقب الموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يخسره بفارق نقطتين لصالح الأهلي. لكن بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لا يزال متمسكاً بالأمل في أن تُصدر المحكمة الرياضية الدولية قراراً بمنحه اللقب على خلفية مطالبته بخصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بسبب انسحاب الأخير من مباراة الزمالك في الجولة الثانية. وفقد بيراميدز نجمه الأول إبراهيم عادل المنتقل إلى الجزيرة الإماراتي، وفي المقابل تعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون قادماً من بانيك أوسترافا التشيكي. كما نجح بالحفاظ على هدافه الكونغولي فيستون ماييلي، وسط أنباء عن اهتمام عدة أندية الخليجية بضمه، وكذلك حافظ على مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي قاده لتحقيق اللقب الأفريقي. وقال يورتشيتش «طموحنا هذا الموسم التتويج بلقب الدوري مع الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا. لدينا قائمة مميزة من اللاعبين، ورحيل إبراهيم عادل لن يؤثر علينا في هذا الموسم الطويل والصعب». ومساء الجمعة يحلّ الزمالك ضيفاً على سيراميكا كليوباترا بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. ويدخل الزمالك بثوب متجدّد بالكامل، بعدما عيّن جون إدوارد مديراً رياضياً للنادي، ليقود ثورة تغيير فنية وإدارية، بدأت بتعيين البلجيكي يانيك فيريرا مدرباً للفريق، وضم تسعة لاعبين هم الأنغولي شيكو بانزا والفلسطينيان عدي الدباغ وآدم كايد والمغربي عبدالحميد معالي، بالإضافة لكل من حارس المرمى المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف ومحمد إسماعيل وأحمد ربيع. في المقابل، رحل عنه عدة لاعبين أبرزهم أحمد سيد (زيزو) والتونسي حمزة المثلوثي ومصطفى شلبي، بالإضافة لاعتزال قائدي الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) ومحمد عبد الشافي. ويسعى فيريرا لتحقيق بداية إيجابية مع الزمالك الذي حل ثالثاً خلف الأهلي وبيراميدز في المواسم الثلاثة الأخيرة، واستغلال الحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق في صورته الجديدة. من جانبه، دعّم سيراميكا كليوباترا صفوفه بعدد كبير من اللاعبين، على رأسهم رباعي الأهلي عمرو السولية وكريم وليد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح. ويأمل مدربه علي ماهر بتسجيل بداية قوية لبطولة الدوري، التي يأمل بتحقيق مركز متقدم فيها، بعدما نجح بالتتويج بلقب كأس رابطة الأندية للمرة الثالثة على التوالي الموسم الماضي. من ناحيته، يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بالحلول ضيفاً على مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت، في مباراة تجمع صاحب قمة الترتيب الموسم الماضي، بمتذيل الجدول مودرن سبورت الذي أنقذه قرار إلغاء الهبوط. وقام الأهلي بعدة تغييرات فنية كان على رأسها تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو مدرباً، وضم تسعة لاعبين أبرزهم «زيزو» في صفقة انتقال حر، والتونسي محمد علي بن رمضان من فيرينتسفاروش المجري، بالإضافة لعودة نجومه السابقين محمود حسن (تريزيجيه) والمالي أليو ديانج ومحمد شريف وأحمد رمضان ومحمد شكري. في حين غادر صفوفه مجموعة من اللاعبين، أبرزهم هدافه الفلسطيني وسام أبو علي والتونسي علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعة والمغربي يحيى عطية الله. وقال ريبيرو: «نأمل تحقيق كل الألقاب الممكنة. نملك مجموعة كبيرة من النجوم في كل مركز ولدينا ثقة كبيرة بقدرة اللاعبين على التتويج بكل البطولات التي نشارك فيها».