الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريق خاص يقود تحول أردا جولر ويعيد الأمل إلى ألونسو

فريق خاص يقود تحول أردا جولر ويعيد الأمل إلى ألونسو
7 أغسطس 2025 12:00

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يحسم معركة «القميص 9»!
أغلى صفقات «النجوم الشباب» في التاريخ!

لم تكن رحلة أردا جولر مع ريال مدريد سهلة، فمنذ انضمامه من فناربخشة في صيف 2023، واجه هذا الموهبة التركية الشابة إصابات ومنافسة شرسة وضغوطاً في أكثر أندية العالم، ومع ذلك، قد يُمثل موسم 2025-2026 نقطة تحول في مسيرته. حيث ارتقى جولر بتحضيراته إلى مستوى جديد، وعلى ما يبدو أنه بات مدركاً تماماً أن هذا العام حاسمٌ لانطلاقته مع الريال، ووفقاً لصحيفة «آس»، قد عيّن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً فريقاً شخصياً يضمّ مدرب لياقة بدنية، وأخصائي علاج طبيعي، وطاهياً خاصاً، بهدف تحسين لياقته البدنية وأدائه. وكانت النتائج مبهرة، إذ اكتسب 8 كيلوجرامات من الكتلة العضلية، وهو التحول البدني الذي سيساعده على التنافس ضد خصوم أقوى في دوره الجديد كلاعب وسط مركزي، وهو المركز الذي كلفه به مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، فيما تقول مصادر مقربة من اللاعب إن جولر لم يندم قط على الانضمام إلى ريال مدريد، لكنه يدرك أن عامه الثالث مع النادي بالغ الأهمية، ومع دعم ألونسو الكامل، ودوره الجديد الذي يُعزز رؤيته ومهاراته وقدرته على قراءة اللعبة، يُصرّ أردا على إثبات جاهزيته ليصبح لاعباً أساسياً في الفريق. وقد أثار تطوره البدني والتزامه التفاؤل في فالديبيباس، حيث يعتقد كل من الجهاز الفني ومجلس الإدارة، أن هذا الموسم قد يكون موسم انطلاقته الحقيقية، وبالنسبة لتشابي ألونسو، جولر أكثر من مجرد لاعب شاب واعد، ويرى فيه المدرب لاعباً يستطيع التحكم في إيقاع اللعب، وربط الهجمات، وخلق خطورة مستمرة في الثلث الأخير من الملعب، وستمكنه لياقته البدنية الجديدة من الحفاظ على ثباته في خط الوسط والفوز في المواجهات الثنائية التي كانت تشكل تحدياً له سابقاً.

ريال مدريد
تشابي ألونسو
آخر الأخبار
تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية
اليوم 13:36
مونبلييه يبيع «السيدات» لمواجهة الأزمة المالية
الرياضة
مونبلييه يبيع «السيدات» لمواجهة الأزمة المالية
اليوم 13:25
"طاقة أبوظبي" تطبّق أول نظام خزانات رأسية للغاز البترولي المسال في المنشآت الغذائية بأبوظبي
اقتصاد
"طاقة أبوظبي" تطبّق أول نظام خزانات رأسية للغاز البترولي المسال في المنشآت الغذائية بأبوظبي
اليوم 13:20
مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يطلق برنامج «صنّاع محتوى التأثير الإنساني» في المجتمعات العربية
علوم الدار
مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يطلق برنامج «صنّاع محتوى التأثير الإنساني» في المجتمعات العربية
اليوم 13:02
"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.1 درجة في تايوان
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.1 درجة في تايوان
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©