فريق خاص يقود تحول أردا جولر ويعيد الأمل إلى ألونسو

معتز الشامي (أبوظبي)

لم تكن رحلة أردا جولر مع ريال مدريد سهلة، فمنذ انضمامه من فناربخشة في صيف 2023، واجه هذا الموهبة التركية الشابة إصابات ومنافسة شرسة وضغوطاً في أكثر أندية العالم، ومع ذلك، قد يُمثل موسم 2025-2026 نقطة تحول في مسيرته. حيث ارتقى جولر بتحضيراته إلى مستوى جديد، وعلى ما يبدو أنه بات مدركاً تماماً أن هذا العام حاسمٌ لانطلاقته مع الريال، ووفقاً لصحيفة «آس»، قد عيّن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً فريقاً شخصياً يضمّ مدرب لياقة بدنية، وأخصائي علاج طبيعي، وطاهياً خاصاً، بهدف تحسين لياقته البدنية وأدائه. وكانت النتائج مبهرة، إذ اكتسب 8 كيلوجرامات من الكتلة العضلية، وهو التحول البدني الذي سيساعده على التنافس ضد خصوم أقوى في دوره الجديد كلاعب وسط مركزي، وهو المركز الذي كلفه به مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، فيما تقول مصادر مقربة من اللاعب إن جولر لم يندم قط على الانضمام إلى ريال مدريد، لكنه يدرك أن عامه الثالث مع النادي بالغ الأهمية، ومع دعم ألونسو الكامل، ودوره الجديد الذي يُعزز رؤيته ومهاراته وقدرته على قراءة اللعبة، يُصرّ أردا على إثبات جاهزيته ليصبح لاعباً أساسياً في الفريق. وقد أثار تطوره البدني والتزامه التفاؤل في فالديبيباس، حيث يعتقد كل من الجهاز الفني ومجلس الإدارة، أن هذا الموسم قد يكون موسم انطلاقته الحقيقية، وبالنسبة لتشابي ألونسو، جولر أكثر من مجرد لاعب شاب واعد، ويرى فيه المدرب لاعباً يستطيع التحكم في إيقاع اللعب، وربط الهجمات، وخلق خطورة مستمرة في الثلث الأخير من الملعب، وستمكنه لياقته البدنية الجديدة من الحفاظ على ثباته في خط الوسط والفوز في المواجهات الثنائية التي كانت تشكل تحدياً له سابقاً.