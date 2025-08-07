الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خسارة نهائي ويمبلدون لم تحرم ألكاراز البسمة

خسارة نهائي ويمبلدون لم تحرم ألكاراز البسمة
7 أغسطس 2025 12:15

سينسيناتي (أ ف ب)

اعتبر نجم كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز، أن خسارة نهائي ويمبلدون أمام الإيطالي يانيك سينر الشهر الماضي لم تحرمه من البسمة.جاء كلام الكاراز على هامش انطلاق دورة سيسنيتاني الأميركية لماسترز الألف نقطة: «حتى بعد خسارة النهائي، غادرت الملعب بفخر في ويمبلدون». وتابع «لكن الأهداف يمكن أن تتغير خلال النصف الثاني من الموسم. هدفي هو الاستمرار في القيام بالأشياء الصحيحة وتطوير مستواي. أريد الاستمتاع بوقتي داخل الملعب وخارجه». وأضاف «لكنني أريد أيضاً محاولة استعادة التصنيف الأول بحلول نهاية العام». وكشف المصنف ثانياً عالمياً الذي انسحب من دورة تورونتو قبل أسبوعين شأنه في ذلك شأن سينر، إنه قضى ثلاثة أسابيع هادئة في منزله في إسبانيا بعد هزيمته في ويمبلدون، وقال في هذا الصدد «أخذت إجازة لمدة أسبوع، ولم أفعل أي شيء. ثم بدأت التدريب في المنزل وزيارة الأصدقاء والعائلة. مجرد التواجد في المنزل في الصيف، لم أصدق مجرد ذلك». وأكمل «حاولت الاستفادة القصوى من وقتي. أردت أن أكون قوياً في سينسيناتي». وكان ألكاراز تغلب على سينر في نهائي رولان جاروس في يونيو الماضي، في مباراة تاريخية ماراثونية، تقدم فيها الإيطالي بمجموعتين نظيفتين وسنحت له 3 فرص لحسم النتيجة في صالحه في المجموعة الثالثة، قبل أن يقلب ألكاراز الطاولة عليه. وعن المنافسة مع سينر قال: «سعيد بوجود مثل هذه المنافسة. قدمنا الكثير لكرة المضرب في وقت قصير. الناس يتكلمون عما قمنا به لكتب التاريخ، لكننا ما زلنا في بداية الطريق والمسيرة طويلة أمامنا، دعونا نرَ مدى قدرتنا على الاستمرار لأطول فترة ممكنة».

كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
ويمبلدون
