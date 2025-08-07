الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرتيتا يصف دفاع أرسنال بالساذج!

أرتيتا يصف دفاع أرسنال بالساذج!
7 أغسطس 2025 12:18

لندن (رويترز)

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، إن دفاع فريقه كان ساذجاً ودفع ثمناً باهظاً، وذلك بعد الخسارة 3-2 أمام فياريال الإسباني في مباراة ودية أمس الأربعاء، مما جعل الفريق يتكبد خسارته الثانية توالياً في فترة التحضير للموسم الجديد.ووجد أرسنال، الذي بدأ استعداداته للموسم الجديد بانتصارين على ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد، قبل أن يخسر أمام منافسه المحلي في لندن توتنهام هوتسبير، نفسه متأخراً 2-صفر بعد 33 دقيقة أمام فياريال على ملعب الإمارات أمس الأربعاء. وأخبر أرتيتا الصحفيين: «أعتقد أن النتيجة مؤلمة، أعتقد أن فياريال كان فعالاً للغاية، ولكننا كنا ساذجين، خاصة بالطريقة التي دافعنا بها في المساحات، وهذا أمر يجب أن نتقنه بالنظر لطريقة لعبنا». وأضاف «لم نكن جيدين على الإطلاق في هذا الأمر، وهذا بالتأكيد كلفنا المباراة». ورغم ذلك كان أرتيتا سعيداً بما شاهده من المهاجم فيكتور يوكريش، الذي انضم من سبورتنج لشبونة الشهر الماضي مقابل 63.5 مليون يورو، بعد أن شارك اللاعب السويدي (27 عاماً) لأول مرة مع أرسنال. وقال أرتيتا «أعتقد أنه كان من المهم جداً بالنسبة له أن يشارك أساسياً في المباراة، ويبدأ في الشعور والتواصل مع الفريق». وأضاف «لم يمضِ على وجوده معنا سوى أسبوع أو نحو ذلك، لكنني رأيت الكثير من الأشياء، خاصة الطريقة التي كان يهاجم بها في بعض المساحات». كما أثنى أرتيتا أيضاً على لاعب الوسط المهاجم ماكس دومان، البالغ من العمر 15 عاماً، والذي حصل على ركلة جزاء لأرسنال. وأكمل المدرب الإسباني «إنه يواصل إثارة الإعجاب، بلا شك. كان له تأثير في المباراة مرة أخرى، والفعالية التي أظهرها في كل هجمة، إنه أمر لا يصدق».

ميكيل أرتيتا
أرسنال
فياريال
ميلان
