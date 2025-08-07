28 صفقة تشعل «ميركاتو الأجانب الصيفي» في دوري أدنوك

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أشعلت أندية دوري أدنوك للمحترفين أجواء الانتقالات الصيفية بتسجيل 28 صفقة للاعبين الأجانب، منذ فتح باب القيد في 10 يوليو الماضي، والذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، وشملت التحركات 12 نادياً من أصل 14، في حين لم يسجل شباب الأهلي والبطائح أي تعاقدات للاعبين الأجانب حتى الآن. وتصدر دبا المشهد بضم خمسة لاعبين أجانب جدد، يليه الوصل بأربعة تعاقدات، وسط حضور عربي لافت شمل انضمام العراقي مهند علي «ميمي» والأردني محمود المرضي إلى دبا، وانتقال الدولي المصري رامي ربيعة إلى العين، ومواطنه إبراهيم عادل إلى الجزيرة، إضافة إلى المغربي محسن ربجة المنتقل إلى الظفرة. وشهد «الميركاتو الصيفي» نشاطاً كبيراً للانتقالات داخلية لعدد من اللاعبين الأجانب، من أبرزها انتقال الإيراني أحمد نور الله من الوحدة إلى كلباء، ومهدي قائدي إلى النصر قادماً من شباب الأهلي بعد إعارته السابقة لاتحاد كلباء، والصربي لوكا ميليفوجيفيتش الذي انتقل إلى النصر من شباب الأهلي، والكولومبي كيفن أجوديلو العائد من إعارة إلى الوحدة، إلى جانب الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي المنتقل من الوصل إلى الشارقة، والبرازيلي إياجو سانتوس المنضم إلى دبا من شباب الأهلي، والكاميروني بيري كوندي القادم إلى خورفكان من دبا الحصن. وضمن أبرز التعاقدات الفنية، عاد البرازيلي إيجور كورنادو إلى الشارقة، وانضم المهاجم الألباني راي ماناج لصفوف «الملك» أيضاً، فيما عزز الوصل هجومه بالمهاجم البرازيلي سيلفا سالدانيا القادم من الدوري المجري، والجناح سيرجينيو لاعب فيبورج الدنماركي ومنتخب الرأس الأخضر. ولا تزال سوق الانتقالات مفتوحة على احتمالات جديدة، من بينها اقتراب المهاجم الكونغولي سيمون بانزا لاعب سبورتينج براجا البرتغالي من الانتقال إلى الجزيرة، والمغربي كريم البركاوي الهداف التاريخي لفريق الرائد السعودي إلى الظفرة. وتواصل الأندية تحركاتها لتدعيم صفوفها قبل انطلاقة الموسم الجديد المرتقب، الذي يعد بالكثير من الإثارة والمنافسة.