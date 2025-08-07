الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مونبلييه يبيع «السيدات» لمواجهة الأزمة المالية

7 أغسطس 2025 13:25

باريس (د ب أ)

دخل نادي مونبلييه الفرنسي في مفاوضات حصرية لبيع فريق السيدات بالنادي، نظراً لعدم وجود التمويل الكافي لكرة القدم النسائية. وأعرب لوران نيكولين، رئيس ومالك مونبلييه، عن أسفه الشديد من اللجوء لهذه الخطوة، في ظل نقص التمويل اللازم لكرة القدم النسائية. وقال نيكولين مساء الأربعاء: «إنها ليست خطوة سهلة»، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة «ميدي ليبر» إلى وجود مفاوضات حصرية جارية حالياً لبيع النادي. وفي عام 2001، أسس مونبلييه قسماً لكرة القدم النسائية، وفاز بأول لقب له في الدوري الفرنسي عام 2004، ثم فاز باللقب للمرة الثانية على التوالي. ونقلت شبكة «آر إم سي» عن لوران نيكولين قوله: «لا يوجد دخل مالي على الإطلاق... نفخر بكرة القدم النسائية، لكن لا يوجد مال، ولا إيرادات إعلانات، ولا شيء يذكر، إنها لا تنمو، يوجد ما بين 500 و600 شخص في الملعب، ولا يمكننا أن نصنع أي شيء».

