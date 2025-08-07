«الإمارات للدرّاجات» يواصل التألق بانتصارات مولانو وكريستين

أبوظبي (الاتحاد)

واصل فريق الإمارات -XRG تألقه عالمياً، بإحراز سيباستيان مولانو المركز الثالث في المرحلة الثانية من طواف بورغوس، فيما سجّل يان كريستين نتيجة لافتة، بحلوله رابعاً مع في المرحلة الثالثة من طواف بولندا، وهي مرحلة طغت عليها الفوضى إثر حادث تصادم كبير وقع في الكيلومترات العشرين الأخيرة. وأظهر سيباستيان مولانو انطلاقة سرعة رائعة ليحتل المركز الثالث في المرحلة الثانية، التي اختُتمت بمنافسة حامية بين المتسابقين السريعين في بونييل، والتي كانت بطبيعتها مخصّصة لصراع عدائي السرعة، كما توقع الجميع. وبعد مسار اعتيادي بطول 150 كيلومتراً عبر منطقة بورغوس، جهّز عداؤو السرعة قطاراتهم التكتيكية للكيلومترات العشرة الأخيرة. وهنا تحديداً تجمع فريق الإمارات - XRG حول مولانو وقاده الكولومبي إلى موقعه المطلوب. وفي عودته للسباقات بعد شهر قضاه في وطنه، كان المتسابق البالغ 30 عاماً متحفزاً للانطلاق حين دخلت المجموعة الرئيسية الكيلومتر الأخير. وقدم روي أوليفيرا قيادته الموثوقة قبل أن يشن مولانو هجمته النهائية على بُعد نحو 100 متر من خط النهاية. وهنا انتشر ثلاثة متسابقين عرض الطريق وتنافسوا على شرف اليوم. إلى جانب ماتيو موسكيتي (كيو 36.5 برو سايكلنغ) وماتيو مالوتشيلي (إكس دي إس أستانا تيم)، خاض مولانو معركته نحو الخط، حيث ألقى كل متسابق بدراجته في محاولة للحصول على الأفضلية. وفي النهاية، اضطر عدّاء فريق الإمارات XRG للاكتفاء بالمركز الثالث، لكنه خرج من أدائه متفائلاً بالمرحلة المقبلة. من ناحية أخرى، ونظراً للحاجة إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للوصول إلى موقع الحادث الذي شهدته المرحلة الثالثة، تم تحييد المرحلة مؤقتاً، دون احتساب الفوارق الزمنية ضمن الترتيب العام. وبذلك، انحصرت المنافسة على شرف الفوز بالمرحلة فقط في مدينة «فالبرزيخ» القديمة، التي تشتهر بتاريخها في مجال التعدين.وقدّم كريستين مجهوداً لافتاً وفرض اسمه ضمن المرشحين للفوز، غير أن الدرّاج السويسري الشاب وجد نفسه في نهاية المطاف محاصراً من قبل من عادوا إلى المجموعة الرئيسية بعد استئناف السباق إثر التحييد. ورغم أن المجموعة الرئيسية كانت قد تقلّصت إلى نحو 20 دراجاً مع اقتراب اللحظات الحاسمة، فإنها سرعان ما عادت إلى حجمها المعتاد بعد التحييد، ما جعل الانطلاقة النهائية محتدمة وشديدة التنافس وفيما توّج بن تيرنر (فريق إينيوس جريناديرز) بلقب المرحلة، صعد كريستين إلى المركز الثالث في الترتيب العام، مستفيداً من انسحاب ماتياس فاتشيك (فريق ليدل-تريك) لأسباب قسرية. وتعرض كل من رافال مايجكا وفيليبو بارونشيني من فريق الإمارات -XRG للسقوط في الحادث، حيث تمكن مايجكا من العودة إلى دراجته وإنهاء السباق ضمن المجموعة الأولى.