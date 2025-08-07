تعرف على الأندية صاحبة الأكاديميات الأكثر قيمة في «البريميرليج»!

معتز الشامي (أبوظبي)

في حين أثارت التعاقدات الصيفية الجديدة حماساً كبيراً للجماهير حول العالم، إلا أن تقدم لاعب محلي في الفئات السنية ليلعب مع الفريق الأول يبقى أمر لا يضاهيه شيء، ويكون ارتباط الجماهير دائماً أقوى مع لاعب نشأ في النادي نفسه، ولكن أي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الحالية نجحت بشكل أفضل في تطوير نجومها من خلال فرق الشباب؟ لكن من أندية البريميرليج التي تضم أثمن مجموعة من لاعبي الأكاديمية السابقين!! ربما يكون من المدهش أن يتصدر أرسنال هذه القائمة، حيث يفخر «المدفعجية» بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 269 مليون يورو، بفضل 5 لاعبين من خريجي الأكاديمية، وهم بوكايو ساكا (150 مليون يورو)، وإيثان نوانيري (55 مليون يورو)، ومايلز لويس-سكيلي (45 مليون يورو)، وريس نيلسون (16 مليون يورو)، وكارل هاين (3 ملايين يورو). وفي المركز الثاني، يأتي مانشستر سيتي بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 229 مليون يورو، بفضل 7 لاعبين سابقين من الأكاديمية، أغلاهم قيمة هو فيل فودين (100 مليون يورو)، وريكو لويس (40 مليون يورو)، وأوسكار بوب (25 مليون يورو)، وفي المركز الثالث، يأتي تشيلسي، الذي يضم حالياً 7 لاعبين سابقين من الأكاديمية في فريقه الأول، بقيمة إجمالية تبلغ 186 مليون يورو. ويحتل ليفربول المركز الرابع بقيمة سوقية إجمالية قدرها 140.2 مليون يورو، موزعة على 8 لاعبين من خريجي الأكاديمية في تشكيلته، وكان «الريدز» ليحتل مركزاً أعلى في القائمة لو لم يبع النادي لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد وجاريل كوانساه هذا الصيف. فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 113.2 مليون يورو، كما ضمّت قائمة العشرة الأوائل كلاً من سندرلاند الصاعد حديثاً (41.5 مليون يورو)، وبرايتون (40.1 مليون يورو)، وكريستال بالاس (39 مليون يورو)، وأستون فيلا (38 مليون يورو)، ونيوكاسل (28.3 مليون يورو).