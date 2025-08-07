البطائح يختتم تجاربه الودية بمواجهة الجزيرة الأحد

علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق البطائح تجربته الودية الأخيرة أمام فريق الجزيرة يوم الأحد المقبل، استعداداً لانطلاق دوري أدنوك للمحترفين، وهي المواجهة التي يضع خلالها فرهاد مجيدي مدرب «الراقي» النقاط فوق الحروف، قبل المواجهة الأولى بالدوري ضد فريق العين يوم 16 من الشهر الجاري في مدينة العين على استاد هزاع بن زايد. وكان الفريق قد خاض تجربة أولى بعد العودة من معسكر صربيا، خسرها بهدف دون رد أمام دبا، وفيها قام المدرب بتجربة جميع العناصر المتاحة لديه، ليحقق الاستفادة الكبرى من هذه التجربة، التي تُعد المحطة قبل الأخيرة من خوض المسابقة الأقوى في الموسم، ويعتبر نادي البطائح أقل فرق دورينا في الموسم الجديد من حيث الانتقالات، حيث يعيش حالة من الاستقرار، سواء على مستوى الجهازين الفني والإداري وكذلك في اللاعبين الجدد. من جانبه، عبر حمدان الشامسي مدير الكرة عن تفاؤله بالموسم الجديد، مؤكداً في نفس الوقت على تحقيق الانسجام الكامل بين عناصر الفريق خلال فترة المعسكر، وقال: «المعسكر يعتبر المرحلة الثانية من مراحل الإعداد، بعد الأولى التي انطلقت في مقر النادي بالشارقة، مع بداية شهر يوليو الماضي، وهي تعتبر المرحلة الأهم بالنسبة لتجهيز الفريق للموسم الجديد، وكان المعسكر الصربي بالنسبة لنا ناجح من ناحية خلق الانسجام بين اللاعبين، ورفع جاهزيتهم البدنية حسبما كان مخططاً له». وقال حمدان الشامسي: «شمل معسكر صربيا تدريبات صباحية ومسائية وخوض 4 مباريات مع فريق صربية من الدرجة الأولى والثانية، حققنا خلالها فوزين وتعادل واحد، وخسارة واحدة، وكانت مدة المعسكر 20 يوماً». وأضاف: «المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد انطلقت بتدريبات العودة أوائل الشهر الجاري، ثم خوض مباراة ضد دبا، والثانية مع الجزيرة الأحد المقبل، لنكون بذلك على أتم الاستعداد لانطلاقة الموسم».