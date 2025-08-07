تشيلسي يفتح الباب أمام رحيل جاكسون

لندن (د ب أ)

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس، أن أي شيء قد يحدث في سوق الانتقالات فيما يخص مستقبل مهاجمه نيوكلاس جاكسون، والذي يحظى باهتمام أندية إنجليزية وسعودية. وتعاقد تشيلسي هذا الصيف مع المهاجمين ليام ديلاب وجواو بيدرو، ليصبح مستقبل جاكسون في ستامفورد بريدج محل شك، بحسب شبكة "سكاي". وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي، اليوم، على هامش المباراة الودية أمام باير ليفركوزن الألماني "نيكو بخير". وأضاف: "مع انطلاق سوق الانتقالات، لسوء الحظ أو لحسن الحظ، أي شيء وارد، وهذا يشمل أيضاً وضع نيكو في الوقت الحالي". وأشار: "تعاقدنا مع مهاجمين جديدين، جواو بيدرو وليام ديلاب، لذا سنرى ما سيحدث". على الجانب الآخر، أكد ماريسكا أن تشيلسي قد ينشط في سوق الانتقالات بعد إصابة قلب الدفاع ليفي كولويل خلال التدريبات هذا الأسبوع. وأوضح المدرب الإيطالي: "واجهنا مشكلة في اليومين الماضيين مع ليفي كولويل، ولا نعرف كم سيغيب". وأكد: "نأمل ألا يطول غيابه، لكنها بالتأكيد مشكلة بالنسبة لنا".