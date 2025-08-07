الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هوميلز يعود إلى دورتموند لكتابة «سطر الوداع»

هوميلز يعود إلى دورتموند لكتابة «سطر الوداع»
7 أغسطس 2025 14:54

دورتموند (د ب أ)

يعود ماتس هوميلز، الفائز من قبل ببطولة كأس العالم لكرة القدم، مرة أخرى إلى أرض الملعب يوم الأحد المقبل، لخوض مباراته الأخيرة مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عندما يواجه فريق يوفنتوس. وأنهى هوميلز مسيرته كلاعب بعد موسم صعب مع روما، عقب رحيله عن دورتموند العام الماضي، ولكن المدافع البالغ من العمر 36 عاماً سيحظى بوداع رسمي مع فريق دورتموند قبل انطلاق الموسم الجديد. وسيواصل هوميلز وجوده في عالم الرياضة، كمحلل لمباريات دوري أبطال أوروبا على منصة «برايم فيديو»، لكنه أوضح أيضاً في تصريح لقناة «زد دي إف» الألمانية، أنه لا يعتزم العودة بشكل كامل إلى عالم كرة القدم الاحترافية في العام أو العامين القادمين. وأكد هوميلز: «ربما كنت سأواصل اللعب حتى الآن لو أن حياتي خارج كرة القدم كانت تسمح بذلك»، لكنه أضاف أن أولوياته قد تغيرت. ويريد هوميلز قضاء مزيد من الوقت مع ابنه، وقال: «لا أريد أن أضحي، وأراه قليلاً، واقضي القليل من الوقت معه». والسفر وتقديم مدونة (بودكاست) مع شقيقه من الأنشطة الترفيهية الأخرى التي يستمتع بها هوميلز. ونشأ هوميلز في أكاديمية بايرن وقضى فترتين مع كل من بايرن دورتموند، حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري الألماني، وثلاثة ألقاب لكأس ألمانيا معهما. ولعب هوميلز 78 مباراة دولية، وكان من أبرز إنجازاته الدولية هي فوزه بلقب كأس العالم في 2014. وأثنى يواخيم لوف، المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني، على هوميلز ووصفه بأنه «أحد أفضل المدافعين في العالم». وقارنه مدرب دورتموند الأسبق يورجن كلوب بأكبر أيقونة في تاريخ كرة القدم الألمانية، فرانز بيكنباور. وقال كلوب:«لم يقترب أي لاعب من مستوى فرانز بيكنباور في هذا المركز بقدر من فعله هوميلز».

ماتس هوميلز
بروسيا دورتموند
يوفنتوس
كأس العالم
