العين يختبر جاهزيته أمام غرناطة في ختام معسكر إسبانيا

معتز الشامي (أبوظبي)

يضع الجهاز الفني لنادي العين اللمسات الأخيرة بمعسكره الخارجي بإسبانيا، خلال التدريب النهائي مساء الغد قبل المواجهة الودية المرتقبة السبت أمام غرناطة الإسباني في نهائي كأس مدينة غرناطة الودية. ويرغب الجهاز في فوز معنوي قبل ختام معسكر الإعداد الخارجي، والذي حقق فيه العين الكثير من المكاسب قبل العودة إلى الدولة صباح الأحد.وخلال المعسكر استقر الجهاز الفني على أكثر من 90% من التشكيلة الأساسية، التي ستكون جاهزة لخوض غمار الموسم المقبل، المليء بالتحديات والصعوبات ، في ظل الرغبة الكبيرة من إدارة النادي وجماهير الأمة العيناوية، في العودة بقوة للمنافسة على جميع الألقاب، وحصد الذهب واعتلاء منصات التتويج. ولعب العين 3 وديات حتى الآن، الأولى في المرحلة الأولى من معسكر الإعداد بالمغرب أمام اتحاد تواركة، حقق فيها الفوز بخماسية نظيفة، لينتقل إلى إسبانيا في المرحلة الثانية من معسكره الخارجي، بمباراة ودية أمام إلتشي الإسباني وانتهت بالفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ثم تعادل بهدف لمثله أمام الأهلي السعودي بطل آسيا، قبل أن يختتم ودياته السبت بلقاء غرناطة، التي ينتظر أن يدفع فيها الجهاز الفني بالقوة الضاربة، بعد اكتمال الصفوف حيث عودة بعض العناصر التي غابت عن أخر وديتين. ويتقدم العين بثبات نحو انطلاقة الموسم يوم 16 الجاري عبر تحضيرات منظمة، تهدف إلى إعادة بناء الفريق بدنياً وفنياً، وتصحيح المسار بعد موسم سابق لم يرقَ لطموحات الجماهير العيناوية، وشهد المعسكر خوض الفريق تدريبات مكثفة مع أداء وديات قوية ساعدت على تقييم حالة الفريق الفنية، ومدى انسجام العناصر الجديدة مع التشكيلة الأساسية، ورغم أن النتائج الودية لم تكن الهدف الرئيسي، فإن الأداء أظهر مؤشرات إيجابية، خاصة على صعيد التنظيم الدفاعي والارتداد السريع، والحلول الهجومية، والأداء القائم على الروح القتالية والانضباط التكتيكي العالي. كما وضعت الإدارة الفنية للفريق أولويات واضحة للموسم الجديد، أهمها استعادة الهيبة، وتصحيح أخطاء الموسم الماضي، وتثبيت هوية فنية أكثر صلابة، بينما شهد الفريق دعماً نوعياً في سوق الانتقالات، أبرزهم المدافع أديس ياسيتش و السلوفيني راتنيك، بخلاف رامي ربيعة، الذي غاب بداعي الإصابة عن الوديات السابقة ويحاول اللحاق بأخر ودية، بخلاف يحيى بن خالق ورافا رودريجز، ونسيم الشاذلي، الذي يُنتظر أن يلعب دوراً محورياً في الخط الخلفي. من جهته أكد مارسيل راتنيك، جاهزيته وباقي لاعبي العين لمواصلة الأداء بقوة في ختام معسكر الفريق، مشيراً إلى أن العين خاض العديد من التجارب سواء قبل كأس العالم الأخيرة أو خلاله البطولة نفسها، فضلاً عن الوديات في معسكره الحالي بإسبانيا، مؤكداً أن وضع اللاعبين يتطور بشكل كبير وحالة الانسجام تزيد بين جميع العناصر، وتابع: " نحن مستعدون لختام المعسكر بالودية الأخيرة، وستكون مباراة صعبة جداً، كما كانت مواجهة الأهلي السعودي صعبة، لكن الفريق يقدم مستويات جيدة، وهناك مساحة لتقديم المزيد والتطور بشكل أفضل وأقوى مع انطلاق الموسم"