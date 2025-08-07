الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يدرس سحب شارة القيادة من تير شتيجن

برشلونة يدرس سحب شارة القيادة من تير شتيجن
7 أغسطس 2025 15:17

مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أغلى صفقات «النجوم الشباب» في التاريخ!
«فرانس فوتبول» تعلن «المرشحين الـ 30» للكرة الذهبية غداً

ذكرت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يريد سحب شارة قيادة الفريق من الحارس مارك أندريه شتيجن، في تطور جديد ضمن مسلسل الجدل الدائر حول مستقبله مع النادي الإسباني. وذكرت صحيفة "ديلي سبورت" والمنصة الإخبارية "3 كات"، اليوم الخميس، أن مسؤولي برشلونة كلفوا المدرب هانسي فليك بإبلاغ تير شتيجن بهذا الإجراء. وذكرت التقارير أن القرار جاء بعدما رفض الحارس الدولي الألماني الموافقة على إعطاء بياناته الطبية إلى رابطة الدوري الإسباني. كما أن برشلونة فتح إجراءات تأديبية ضده بسبب هذه المسألة. وذكرت التقارير أن تير شتيجن كان في مقر تدريبات النادي اليوم الخميس ولكنه لم يعلق على الأمر. ويغيب تير شتيجن عن الفريق بعدما خضع مؤخراً لجراحة في الظهر، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيغيب لما يقرب من ثلاثة أشهر. ولم يذكر برشلونة المدة التي سيغيبها الحارس. وبدون التقرير الطبي، لا يمكن للرابطة أن تحدد ما إذا كان سيغيب فترة كافية للسماح للنادي بتسجيل لاعبين آخرين بدلاً منه. ويعتقد أن تير شتيجن كان على علم بهذا عندما تحدث عن غيابه لثلاثة أشهر. ولهذا السبب، لم يتمكن برشلونة، الذي يعاني مالياً، من تسجيل الحارس الجديد خوان جارسيا والبديل فويتشيك تشيزني، الذي جدد عقده. ويبدأ الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل. ويرغب برشلونة في تخفيض وضع تير شتيجن، الذي يتواجد في النادي منذ عام 2014، حتى يصبح الحارس الثالث بعد أن كان الحارس الأول، وذلك عقب التعاقد مع جارسيا. ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2028، فإن بيعه قد يوفر للنادي راتبه الكبير، لكن يبدو أن ذلك غير مرجح في فترة الانتقالات الحالية بسبب الإصابة. وعن شارة القيادة، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليومية أن لاعبي الفريق، الذين يؤخذ برأيهم تقليدياً في مثل هذه الأمور، يدعمون تير شتيجن. ولم يتضح ما إذا كان قد تم إجراء تصويت داخل الفريق بشأن شارة القيادة، كما لم يتضح ما إذا كان بمقدور إدارة النادي تجاوز نتيجة مثل هذا التصويت.

برشلونة
تير شتيجن
هانسي فليك
