«الليجا» تُطلق حملة العد التنازلي للموسم الجديد



مدريد (الاتحاد)



أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، العد التنازلي الرسمي لانطلاق الموسم الجديد، وأبرزها تجربة بث متجددة، وحملة جديدة مصممة لإيقاظ حماس الجماهير وشغفهم بالدوري.

وطورت «الليجا»، افتتاحية بث جديدة للمباريات، تُبثّ قبل كل مباراة من مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، وتُبرز الافتتاحية لقطات القوة الجماعية للأندية، وتُغمر المشاهدين في عالم «الليجا» قبل لحظات من انطلاق المباراة.

ولتعميق التواصل مع المشجعين وتعزيز الشغف حيال شعارها «قوة كرة القدم لدينا»، تُطلق «الليجا» حملة جديدة بعنوان «شاهد ما لم تره من قبل»، بالتزامن مع انطلاق الموسم، صُممت هذه الحملة لإعادة التواصل مع الجماهير وإثارة ترقبهم خلال فترة العطلة الصيفية.