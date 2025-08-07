الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وستهام يودع هدافه التاريخي

وستهام يودع هدافه التاريخي
7 أغسطس 2025 15:27

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
يورو: مانشستر يونايتد يستعد لموسم «ثأري»
وستهام يضم ويلسون ويقترب من هيرمانسن

أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيل مهاجمه الجامايكي مايكل أنطونيو بعد الاتفاق على عدم تجديد عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي. وانضم أنطونيو البالغ من العمر 35 عاماً إلى وستهام في سبتمبر 2015 قادماً من نوتنجهام فورست، وشارك في 323 مباراة على مدار عشر سنوات، مسجلاً 83 هدفاً، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما لعب أنطونيو دوراً رئيسياً في فوز وستهام بأول لقب له منذ 43 عاماً، عبر التتويج بلقب الدوري الأوروبي في 2023. من ناحية أخرى، أكد ويستهام، انتقال المدافع الشاب كايلان كيسي إلى سوانزي سيتي على سبيل الإعارة لموسم واحد. وانضم كيسي 20 عاماً إلى أكاديمية وستهام في سن الخامسة، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول خلال الفوز 3 /صفر على إف سي ستاب في الدوري الأوروبي في نوفمبر 2022. وفي الموسم نفسه، ساهم في تحقيق فريق الشباب تحت 18 عاماً ثنائية تاريخية، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للناشئين تحت 18 عاما وكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

وستهام
الدوري الأوروبي
سوانزي سيتي
آخر الأخبار
25 شوطاً تدشّن منافسات «الإيذاع» في مهرجان العين للهجن
الرياضة
25 شوطاً تدشّن منافسات «الإيذاع» في مهرجان العين للهجن
اليوم 16:03
«السوبر كمبيوتر»: ليفربول الأقرب لـ«البريميرليج» وسيتي يتراجع ويونايتد مهدّد بالهبوط!
الرياضة
«السوبر كمبيوتر»: ليفربول الأقرب لـ«البريميرليج» وسيتي يتراجع ويونايتد مهدّد بالهبوط!
اليوم 16:00
محمد بن راشد يلتقي عدداً من اللواءات المتقاعدين في شرطة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي عدداً من اللواءات المتقاعدين في شرطة دبي
اليوم 15:58
«الإمارات للدرّاجات» يواصل التألق بانتصارات مولانو وكريستين
الرياضة
«الإمارات للدرّاجات» يواصل التألق بانتصارات مولانو وكريستين
اليوم 15:45
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
اليوم 15:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©