وستهام يودع هدافه التاريخي

لندن (د ب أ)

أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيل مهاجمه الجامايكي مايكل أنطونيو بعد الاتفاق على عدم تجديد عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي. وانضم أنطونيو البالغ من العمر 35 عاماً إلى وستهام في سبتمبر 2015 قادماً من نوتنجهام فورست، وشارك في 323 مباراة على مدار عشر سنوات، مسجلاً 83 هدفاً، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما لعب أنطونيو دوراً رئيسياً في فوز وستهام بأول لقب له منذ 43 عاماً، عبر التتويج بلقب الدوري الأوروبي في 2023. من ناحية أخرى، أكد ويستهام، انتقال المدافع الشاب كايلان كيسي إلى سوانزي سيتي على سبيل الإعارة لموسم واحد. وانضم كيسي 20 عاماً إلى أكاديمية وستهام في سن الخامسة، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول خلال الفوز 3 /صفر على إف سي ستاب في الدوري الأوروبي في نوفمبر 2022. وفي الموسم نفسه، ساهم في تحقيق فريق الشباب تحت 18 عاماً ثنائية تاريخية، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للناشئين تحت 18 عاما وكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.