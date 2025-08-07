«الأبيض الأولمبي» يخسر أمام إلتشي ويتأهب لمواجهة ريال مدريد

معتصم عبدالله (أبوظبي)



خسر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمام رديف نادي إلتشي الإسباني بهدف، في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً بمدينة سان بيدرو الإسبانية، والذي يأتي في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

واحتضن ملعب «بيناتار أرينا» الذي استضاف مؤخراً الودية بين العين والأهلي السعودي، المواجهة التي حسمها رديف إلتشي بهدف في الشوط الثاني سجله بريس.

ودفع مدرب المنتخب، الأوروجوياني مارسيلو برولي، بتشكيلة ضمت خالد توحيد في حراسة المرمى، ومبارك بني زامة، خميس المنصوري، علي عبدالعزيز، عيسى خلفان، محمد الحمادي، هزاع شهاب، يوسف المرزوقي، مطر زعل، مايد الكاس، ومنصور المنهالي.

ويختتم «الأبيض الأولمبي» برنامجه في المعسكر بملاقاة رديف ريال مدريد مساء السبت، في ثالث وآخر مبارياته الودية بمعسكر إسبانيا.

واستهل المنتخب مبارياته بالفوز على رديف ريال مورسيا 5-0، سجلها علي المعمري «هدفين»، مايد الكاس، محمد خليل، ومنصور المنهالي. وشهدت المواجهة مشاركة كبيرة من اللاعبين، بهدف تقييم جاهزيتهم الفنية والبدنية، ومدى استيعابهم لأسلوب اللعب الذي يعتمده الجهاز الفني.

ويتضمن البرنامج الإعدادي تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب سلسلة من المباريات الودية أمام فرق أوروبية، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، استعداداً للتصفيات القارية التي تستضيفها الإمارات من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب إيران، هونج كونج، وجوام.