الرياضة

«ألعاب المستقبل» تُطلق 11 فعالية في «رياضات الفيجيتال»

«ألعاب المستقبل» تُطلق 11 فعالية في «رياضات الفيجيتال»
7 أغسطس 2025 17:56

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة «ألعاب المستقبل 2025»، إطلاق 11 فعالية رياضية في «رياضات الفيجيتال» بالحدث العالمي المقرر، من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتتضمن هذه الألعاب، كرة القدم، وكرة السلة، ورياضة القتال الإلكترونية، ورياضة الحركة، والرماية، و«الباتل رويال» «ألعاب موبا»، للكمبيوتر والهاتف المتحرك، وسباق طائرات الدرون، وألعاب الواقع الافتراضي، ومعركة الروبوتات.
وتعد «ألعاب المستقبل»، فعالية رياضية رقمية - بدنية «فيجيتال» غير مسبوقة، تجمع بين المنافسة الواقعية والتجربة الافتراضية، وتشمل مجموعة من الرياضات الهجينة.
وتنظم البطولة «أسباير»، بالتعاون مع شركة «إثارة»، و«فيجيتال إنترناشونال»، صاحبة الحقوق العالمية، ويبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار.
 

