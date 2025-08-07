الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سالم المزروعي: أشواط «الإيذاع» محطة مهمة في مسار «التمهيدي»

سالم المزروعي: أشواط «الإيذاع» محطة مهمة في مسار «التمهيدي»
7 أغسطس 2025 17:59

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ناتشو «مفاجأة دفاعية» من ليفربول إلى الشارقة
«ألعاب المستقبل» تُطلق 11 فعالية في «رياضات الفيجيتال»


أكد سالم عبيد المزروعي، محلّل سباقات الهجن، مع اقتراب انطلاق «أشواط الإيذاع» لمسافة 4 كيلو مترات ضمن مهرجان العين للهجن، أنّ الأيام الماضية قدّمت صورة فنية عالية، ومؤشرات واضحة على الاستعداد لخوض التحدي الأكبر، وتُعد أشواط الإيذاع محطة مهمة في مسار التمهيدي.
وقال: «في سن الفطامين، كانت البداية قوية ومليئة بالمفاجآت، حيث برزت أسماء جديدة وحققت توقيتات لافتة، مما يعكس توسّع قاعدة التميز ونجاح الإنتاج في رفد الساحة بأسماء واعدة».
وأضاف: «في سن الحقايق، شهدنا التزاماً تكتيكياً عالياً، وقراءة دقيقة لمسار الأشواط، وسُجّلت توقيتات في حدود 4:27 دقيقة، مع تفوق مطايا أظهرت نضجاً مبكراً وقدرة على التعامل مع إيقاع السباق، وهو ما ينبئ بمستقبل قوي لهذه العزب».
وأضاف: «في سن اللقايا، ارتفع نسق التنافس بشكل واضح، وبلغ الأداء ذروته مع توقيتات وصلت إلى 4:25 دقيقة، وسط تألق عدد من المطايا التي فرضت نفسها منافساً رئيسياً في كل شوط، واللافت أن بعض الأسماء الصاعدة واصلت تفوقها، رغم قوة الأسماء التقليدية، وهو ما أضفى طابعاً من التشويق والإثارة على مجريات السباق، وبالنظر إلى ما سبق، فإنّ منافسات الإيذاع، الثنايا تُبشّر بمستوى رفيع، خصوصاً أن مسافة 4 كلم تفتح المجال أمام مزيد من التكتيك، واختبار الجاهزية البدنية والذهنية للمطايا، ومع الزخم الذي شهدناه في الأيام الماضية، يترقّب جمهور الميدان تحديات كبرى، ربما تحمل معها مفاجآت جديدة، وأرقاماً أسرع، وصراعاً محتدماً على الرموز.

 

الإمارات
العين
مهرجان العين للهجن
سالم المزروعي
آخر الأخبار
ناتشو «مفاجأة دفاعية» من ليفربول إلى الشارقة
الرياضة
ناتشو «مفاجأة دفاعية» من ليفربول إلى الشارقة
اليوم 18:14
سالم المزروعي: أشواط «الإيذاع» محطة مهمة في مسار «التمهيدي»
الرياضة
سالم المزروعي: أشواط «الإيذاع» محطة مهمة في مسار «التمهيدي»
اليوم 17:59
«ألعاب المستقبل» تُطلق 11 فعالية في «رياضات الفيجيتال»
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُطلق 11 فعالية في «رياضات الفيجيتال»
اليوم 17:56
الطقس المتوقع غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:56
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
بعثة الإمارات في باريس توجه تنبيها لمواطني الدولة في فرنسا
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©