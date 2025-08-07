سالم المزروعي: أشواط «الإيذاع» محطة مهمة في مسار «التمهيدي»



علي معالي (أبوظبي)



أكد سالم عبيد المزروعي، محلّل سباقات الهجن، مع اقتراب انطلاق «أشواط الإيذاع» لمسافة 4 كيلو مترات ضمن مهرجان العين للهجن، أنّ الأيام الماضية قدّمت صورة فنية عالية، ومؤشرات واضحة على الاستعداد لخوض التحدي الأكبر، وتُعد أشواط الإيذاع محطة مهمة في مسار التمهيدي.

وقال: «في سن الفطامين، كانت البداية قوية ومليئة بالمفاجآت، حيث برزت أسماء جديدة وحققت توقيتات لافتة، مما يعكس توسّع قاعدة التميز ونجاح الإنتاج في رفد الساحة بأسماء واعدة».

وأضاف: «في سن الحقايق، شهدنا التزاماً تكتيكياً عالياً، وقراءة دقيقة لمسار الأشواط، وسُجّلت توقيتات في حدود 4:27 دقيقة، مع تفوق مطايا أظهرت نضجاً مبكراً وقدرة على التعامل مع إيقاع السباق، وهو ما ينبئ بمستقبل قوي لهذه العزب».

وأضاف: «في سن اللقايا، ارتفع نسق التنافس بشكل واضح، وبلغ الأداء ذروته مع توقيتات وصلت إلى 4:25 دقيقة، وسط تألق عدد من المطايا التي فرضت نفسها منافساً رئيسياً في كل شوط، واللافت أن بعض الأسماء الصاعدة واصلت تفوقها، رغم قوة الأسماء التقليدية، وهو ما أضفى طابعاً من التشويق والإثارة على مجريات السباق، وبالنظر إلى ما سبق، فإنّ منافسات الإيذاع، الثنايا تُبشّر بمستوى رفيع، خصوصاً أن مسافة 4 كلم تفتح المجال أمام مزيد من التكتيك، واختبار الجاهزية البدنية والذهنية للمطايا، ومع الزخم الذي شهدناه في الأيام الماضية، يترقّب جمهور الميدان تحديات كبرى، ربما تحمل معها مفاجآت جديدة، وأرقاماً أسرع، وصراعاً محتدماً على الرموز.