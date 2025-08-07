الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ناتشو «مفاجأة دفاعية» من ليفربول إلى الشارقة

ناتشو «مفاجأة دفاعية» من ليفربول إلى الشارقة
7 أغسطس 2025 18:14

 
علي معالي (أبوظبي)

بعد انتقال الأرجنتيني بوبليتي إلى الشارقة في صفقة «انتقال حر» لمدة موسم، يقترب الأوروجوياني الشاب إجناسيو رودريجيز «21 عاماً»، من الانضمام إلى «الملك» على سبيل الإعارة من ليفربول الأوروجواياني، ويعد أحد المواهب الدفاعية المتميزة، ورغم صغر سنه، فإنه يملك موهبة وخبرة تجعل منه لاعب المستقبل لفريق الشارقة، على أن يتم قيده في «فئة المقيم».
ومن المنتظر أن يعزز «الثنائي» الدفاع والوسط، في موسم يعتبر الأقوى للشارقة، نظراً لمشاركة الفريق في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، إضافة إلى المسابقات المحلية المتعددة، ويهدف من خلالها إلى عودته لمنصات التتويج المحلية مرة أخرى مع الصربي ميلوش المدير الفني للفريق.
ويعزز انضمام رودريجيز المعروف باسم «ناتشو» دفاعات «الملك»، التي تحتاج بالفعل إلى عناصر جيدة، في ظل الهزات المستمرة خلال الموسم الماضي، ونجح ناتشو في الفوز بالدوري الأوروجواياني عام 2023، ويُمكن للشارقة التعاقد معه بصفة دائمة بحلول يونيو 2026، وهو ما يفكر فيه «الملك» مثلما فعل مع البرازيلي الشاب جيليرمي بيرو، وقدّم رودريجيز أداءً جيداً خلال فترة إعارته إلى أفاس في الدوري البرتغالي، لذلك يُسهم بدرجة كبيرة في دعم دفاع الشارقة.
وبدأ المدافع الشاب مسيرته في أكاديمية الشباب بنادي ليفربول مونتيفيديو، وارتقى في صفوف الشباب، حتى ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول عام 2021، وفي يوليو 2024، انضم إلى أفاي في الدوري البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم، وثم عاد إلى ليفربول مجدداً ويقترب طول اللاعب من 190 سنتيمتراً.
من جانب آخر، يعود الشارقة للتدريب على فترتين، استعداداً لانطلاق مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، ويعتمد التدريب الصباحي على الجوانب البدنية، من خلال العمل في صالة «الجيم»، ويشتمل المسائي على العمل في أرض الملعب، وينضم للتدريبات الأرجنتيني بوبليتي، بجانب الظهور الأول للمهاجم الألباني راي ماناج في ملاعب الشارقة، بعد الانضمام إلى الفريق قادماً من تركيا، وشارك اللاعب في 60 دقيقة في مباراة الشارقة أمام الشباب السعودي.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
