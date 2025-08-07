سيسكو «المهاجم المثالي» لمانشستر يونايتد!

سلطان آل علي (دبي)



أشارت الأنباء الصحفية إلى إتمام مانشستر يونايتد صفقة التعاقد مع المهاجم السلوفيني الواعد بنيامين سيسكو قادماً من لايبزج الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 76.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو حوافز إضافية، بعقد يمتد حتى «صيف 2030».

ويُعد سيسكو، البالغ 21 عاماً، أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا، وأثبت قدرته على التهديف المستمر في أكثر من نادٍ ضمن منظومة ريد بول، قبل أن يلفت أنظار الكبار بأدائه مع لايبزج في الموسمين الأخيرين.

في الموسم الأخير 2024-2025، سجل سيسكو 21 هدفاً في 45 مباراة بقميص لايبزج، بعد أن سجل 18 هدفاً في 42 مباراة خلال موسم 2023-2024، وتأتي هذه الأرقام لتؤكد تطوره التدريجي والثابت منذ مغادرته سالزبورج، حيث سجل أيضاً 18 هدفاً في 41 مباراة خلال موسم 2022-2023، بعد أن سبق له تسجيل 11 هدفاً في 37 مباراة بموسم 2021-2022.

ولم يبدأ تألق سيسكو في المستوى العالي فحسب، بل كانت انطلاقته لافتة مع ليفرينج على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021، إذ أحرز 21 هدفاً في 30 مباراة، ما جعله موضع متابعة من قبل كشافي أوروبا منذ سن مبكرة.

بنيامين سيسكو يتميز بطوله الفارع، قوته البدنية، وحضوره داخل منطقة الجزاء، إلى جانب قدرته على اللعب خلف المدافعين واستغلال المساحات، وهي خصائص تجعل منه مهاجماً مثالياً لأسلوب لعب مانشستر يونايتد، خصوصاً مع سعي الفريق لإيجاد مهاجم موثوق قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وتأتي الصفقة ضمن سلسلة من التحركات الحاسمة التي ينفذها مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق وتعزيز قدراته الهجومية، في وقت يسعى فيه النادي إلى استعادة هيبته المحلية والأوروبية بعد سنوات من عدم الاستقرار الفني.

بصفقة تقارب 85 مليون يورو شاملة الإضافات، يصبح سيسكو أحد أغلى التعاقدات في تاريخ مانشستر يونايتد، وأحد أبرز نجوم المشروع المستقبلي الذي تراهن عليه إدارة النادي بقيادة المدرب الجديد.