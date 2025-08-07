الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيسكو «المهاجم المثالي» لمانشستر يونايتد!

سيسكو «المهاجم المثالي» لمانشستر يونايتد!
7 أغسطس 2025 18:54

سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
وولفرهامبتون يحيي ذكرى جوتا
مدرب تشيلسي يطالب بعدم الضغط على «الشاب إستيفاو»


أشارت الأنباء الصحفية إلى إتمام مانشستر يونايتد صفقة التعاقد مع المهاجم السلوفيني الواعد بنيامين سيسكو قادماً من لايبزج الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 76.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو حوافز إضافية، بعقد يمتد حتى «صيف 2030».
ويُعد سيسكو، البالغ 21 عاماً، أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا، وأثبت قدرته على التهديف المستمر في أكثر من نادٍ ضمن منظومة ريد بول، قبل أن يلفت أنظار الكبار بأدائه مع لايبزج في الموسمين الأخيرين.
في الموسم الأخير 2024-2025، سجل سيسكو 21 هدفاً في 45 مباراة بقميص لايبزج، بعد أن سجل 18 هدفاً في 42 مباراة خلال موسم 2023-2024، وتأتي هذه الأرقام لتؤكد تطوره التدريجي والثابت منذ مغادرته سالزبورج، حيث سجل أيضاً 18 هدفاً في 41 مباراة خلال موسم 2022-2023، بعد أن سبق له تسجيل 11 هدفاً في 37 مباراة بموسم 2021-2022.
ولم يبدأ تألق سيسكو في المستوى العالي فحسب، بل كانت انطلاقته لافتة مع ليفرينج على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021، إذ أحرز 21 هدفاً في 30 مباراة، ما جعله موضع متابعة من قبل كشافي أوروبا منذ سن مبكرة.
بنيامين سيسكو يتميز بطوله الفارع، قوته البدنية، وحضوره داخل منطقة الجزاء، إلى جانب قدرته على اللعب خلف المدافعين واستغلال المساحات، وهي خصائص تجعل منه مهاجماً مثالياً لأسلوب لعب مانشستر يونايتد، خصوصاً مع سعي الفريق لإيجاد مهاجم موثوق قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.
وتأتي الصفقة ضمن سلسلة من التحركات الحاسمة التي ينفذها مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق وتعزيز قدراته الهجومية، في وقت يسعى فيه النادي إلى استعادة هيبته المحلية والأوروبية بعد سنوات من عدم الاستقرار الفني.
بصفقة تقارب 85 مليون يورو شاملة الإضافات، يصبح سيسكو أحد أغلى التعاقدات في تاريخ مانشستر يونايتد، وأحد أبرز نجوم المشروع المستقبلي الذي تراهن عليه إدارة النادي بقيادة المدرب الجديد.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
لايبزج
آخر الأخبار
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
اقتصاد
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
اليوم 20:03
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
الرياضة
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
اليوم 19:58
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
اقتصاد
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
اليوم 19:58
أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
اقتصاد
أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
اليوم 19:56
«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
اقتصاد
«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©