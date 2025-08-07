الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برشلونة وتير شتيجن.. إعلان قرار «الشارة»!

برشلونة وتير شتيجن.. إعلان قرار «الشارة»!
7 أغسطس 2025 19:03

 
برشلونة (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الإسباني سحب شارة القيادة من حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير-شتيجن الذي يخضع لإجراءات تأديبية بدأها النادي الكاتالوني الثلاثاء.
وجاء في بيان مقتضب للنادي «في أعقاب الإجراءات التأديبية المتخذة ضد اللاعب مارك-أندريه تير شتيجن، وفي انتظار حسم هذه المسألة، قرر النادي، بالاتفاق مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني، سحب شارة القيادة منه مؤقتاً.
وأضاف بطل إسبانيا الموسم الماضي: «خلال هذه الفترة، سيتولى القائد الثاني الحالي، رونالد أراوخو، مهام القائد الأول».
وبعد محاولة مسؤولي برشلونة التخلي عنه بعد موسمين تعرض فيهما لإصابات خطيرة، دخل حارس المرمى البالغ من العمر 33 عاماً، والذي خضع أخيراً لجراحة في الظهر، في صراع مع إدارته، رافضاً السماح لبرشلونة بمشاركة معلوماته الطبية مع رابطة الدوري الإسباني حتى تتمكن من تقييم مدة غيابه.
وبحسب الصحف الكاتالونية، كان برشلونة ينوي استغلال غياب قائده الأساسي لفترة طويلة من أجل الاستفادة من قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني وتسجيل تعاقداته الجديدة، لكن رفض حارس المرمى، الذي لم يعد أولوية لبرشلونة بسبب التعاقد الصيفي مع الشاب جوان جارسيا وتمديد عقد الحارس المخضرم البولندي شتشيزني، جعل هذا الأمر مستحيلاً.
ويواجه حارس المرمى الألماني، آخر فرد من كتيبة المدرب السابق لويس إنريكي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في صفوف برشلونة عام 2015، عقوبات ثقيلة، بما في ذلك إنهاء عقده، بحسب لوائح الدوري الإسباني.

