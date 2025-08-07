ليفربول يرفض الاستسلام في معركة إيزاك!



لندن (د ب أ)



رفض ليفربول الإنجليزي الاستسلام في سعيه لضم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، لا زال مصراً على ضم المهاجم الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاماً، والذي تدرب بمفرده الأربعاء، بعدما غاب عن رحلة نيوكاسل إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية وسط تكهنات حول مستقبله.

ورغم ذلك، وفي الوقت الذي ينتظر فيه ليفربول إتمام صفقة انتقال مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز إلى الهلال السعودي في صفقة قيمتها 53 مليون جنيه إسترليني (5. 61 مليون دولار) مع إضافات، فإن مصادر في النادي أكدت أن ليفربول لن يدخل في حرب عروض لإيجاد بديل.

وأبدى ليفربول اهتمامه بضم إيزاك، الذي سجل هدف الفوز في شباك الفريق في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي في ويمبلي، وهو أمر معروف وقدم بالفعل عرضاً لضمه مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني (146 مليون دولار) والذي تم رفضه.

وكان نيوكاسل أكد مراراً وتكراراً أن اللاعب السويدي ليس للبيع، وهو الذي تعاقد معه في صيف عام 2022 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني مقابل63 مليون جنيه إسترليني، ويتبقى ثلاثة أعوام في عقده، وهو ما يجعل موقف النادي قوياً.