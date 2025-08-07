مدرب تشيلسي يطالب بعدم الضغط على «الشاب إستيفاو»



لندن (د ب أ)



طالب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، الجماهير بعدم الضغط على اللاعب البرازيلي الدولي الشاب إستيفاو ويليان، وذلك بعدما انضم للفريق قادماً من بالميراس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً انتقل إلى تشيلسي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني (79. 38 مليون دولار) في مايو 2024، لكنه ظل في البرازيل لمدة عام وسجل هدفاً أمام ناديه الجديد في لقاء الفريقين بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو الماضي.

وأكمل إستيفاو انتقاله إلى الفريق الواقع غرب العاصمة الإنجليزية لندن، بعدما سجل 27 هدفاً، وصنع 15 في 83 مباراة مع بالميراس.

وقال ماريسكا: «علينا أن نهتم به أكثر، لأنه قبل كل شيء جاء من جزء آخر من العالم وهو صغير للغاية، لذلك نحتاج إلى الاهتمام به».

وأضاف: «كما قلت من قبل أنه ليس تحت الضغط، امنحوه السعادة والوقت وهو يحتاج للتأقلم، أتمنى أن نعطيه بعض الدقائق ليكون أكثر سعادة، لكن بالتأكيد هو لاعب موهوب».

وأضاف ماريسكا: «بالنسبة لي الخطأ الذي قد نرتكبه معه هو وضعه تحت الضغط، إنه صغير للغاية وبحاجة للتأقلم، والتقيت به للمرة الأولى في أميركا، حينما لعبنا ضد بالميراس، أنه لاعب رائع وشاب وولد سعيد، أنه يضحك دائماً وهذا شيء طبيعي بالنسبة للبرازيليين، ونحتاج إلى إبقائه سعيداً».