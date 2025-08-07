إنجبريجتسن يغيب عن «الدوري الماسي» في بولندا وبلجيكا



بروكسل (رويترز)



أعلن متحدث باسم ياكوب إنجبريجتسن، غياب البطل الأولمبي لسباق 5000 متر عن لقائي الدوري الماسي في بولندا وبلجيكا هذا الشهر للتعافي من الإصابة.

وكان من المقرر أن يشارك العداء النرويجي البالغ عمره 24 عاماً في سباق 1500 متر في بروكسل في 22 أغسطس الجاري، كما كان مدرجاً في لقاء شيليسيا في بولندا في 16 أغسطس.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، عانى إنجبريجتسن من إصابة في وتر العرقوب، واضطر للانسحاب من لقاءي أوسترافا جولدن سبايك وأوسلو بيسليت في يونيو.

وقال ئسبن سكولاند، المتحدث باسم إنجبريجتسن للقناة التلفزيونية النرويجية الثانية: «لا يزال يعمل على التخلص من الإصابة التي تعرض لها في وتر العرقوب. للأسف (سيغيب عن اللقاءين)، كان يود بشدة المشاركة».

ولم يشارك إنجبريجتسن في المنافسات منذ فوزه بذهبيتي سباق 1500 متر و3000 متر في بطولة العالم داخل القاعات في مارس الماضي، وأمضى الأسابيع الأخيرة في التدريبات في سانت موريتز، حيث يقول فريقه إنه يحرز تقدماً مستمراً.