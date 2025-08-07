وولفرهامبتون يحيي ذكرى جوتا



لندن (د ب أ)



بات من المقرر أن يحيي وولفرهامبتون ذكرى الثنائي البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في ملعب «مولينيو»، خلال مباراته الأخيرة استعداداً للموسم الجديد، وكذلك في أول مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جوتا توفي في عمر 28 عاماً في حادث سيارة في إسبانيا يوم الثالث من يوليو الماضي إلى جانب شقيقه سيلفا.

وبدأ المهاجم الدولي البرتغالي الذي خاض 49 مباراة دولية مسيرته في الكرة الإنجليزية مع وولفرهامبتون، حيث شارك في 131 مباراة بين عامي 20217 و2020 وسجل 44 هدفاً.

وأعلن وولفرهامبتون عن دقيقة صمت قبل مواجهة سيلتا فيجو الإسباني ودياً السبت، كما سيتم وضع أكاليل الزهور قبل انطلاق المباراة.

ويبدأ الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 16 أغسطس الجاري أمام مانشسترسيتي، حيث يتم عرض لافتة في المدرج الجنوبي، وذلك بعد حملة لجمع التبرعات من الجماهير.