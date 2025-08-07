الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وولفرهامبتون يحيي ذكرى جوتا

وولفرهامبتون يحيي ذكرى جوتا
7 أغسطس 2025 19:45

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب تشيلسي يطالب بعدم الضغط على «الشاب إستيفاو»
ليفربول يرفض الاستسلام في معركة إيزاك!


بات من المقرر أن يحيي وولفرهامبتون ذكرى الثنائي البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في ملعب «مولينيو»، خلال مباراته الأخيرة استعداداً للموسم الجديد، وكذلك في أول مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جوتا توفي في عمر 28 عاماً في حادث سيارة في إسبانيا يوم الثالث من يوليو الماضي إلى جانب شقيقه سيلفا.
وبدأ المهاجم الدولي البرتغالي الذي خاض 49 مباراة دولية مسيرته في الكرة الإنجليزية مع وولفرهامبتون، حيث شارك في 131 مباراة بين عامي 20217 و2020 وسجل 44 هدفاً.
وأعلن وولفرهامبتون عن دقيقة صمت قبل مواجهة سيلتا فيجو الإسباني ودياً السبت، كما سيتم وضع أكاليل الزهور قبل انطلاق المباراة.
ويبدأ الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 16 أغسطس الجاري أمام مانشسترسيتي، حيث يتم عرض لافتة في المدرج الجنوبي، وذلك بعد حملة لجمع التبرعات من الجماهير.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ديوجو جوتا
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
اقتصاد
«الاتحاد للشحن» تسيير 275 رحلة شحن جوي من وإلى مطار إيتشو هواهو خلال 24 شهراً
اليوم 20:03
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
الرياضة
سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»
اليوم 19:58
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
اقتصاد
3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025
اليوم 19:58
أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
اقتصاد
أستراليا تحقق فائضاً تجارياً خلال يونيو
اليوم 19:56
«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
اقتصاد
«المركزي الكوري»: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©