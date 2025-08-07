المرشحون لجائزة «أفضل شاب» في «فرانس فوتبول»

باريس (د ب أ)



كشفت مجلة «فرانس فوتبول»، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً، على مستوى العالم عن عام 2025.

ويتنافس ثنائي باريس سان جيرمان، ديزاير دويه وجواو نيفيس مع الإسباني لامين يامال نجم برشلونة، والذي سيكون بالتأكيد من بين المرشحين للفوز بالجائزة.

وتضم قائمة المرشحين باو كوبارسي، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، وأيوب بوادي، لاعب ليل الفرنسي وديزاير دويه لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، واستيفاو ويليان لاعب تشيلسي ومنتخب البرازيل، ودين هويسن لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

كما تضم القائمة أسماء مايلز لويس-سكيلي لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا، ورودريجو مورا لاعب بورتو ومنتخب البرتغال وجواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرتغال، ولامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا وكينان يلديز لاعب يوفنتوس ومنتخب تركيا.

ويقام حفل توزيع جوائز مجلة «فرانس فوتبول» في 22 سبتمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.