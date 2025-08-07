سيطرة إنجليزية على «القائمة المختصرة» لجائزة «أفضل لاعبة»



باريس (د ب أ)



سيطرت الكرة الإنجليزية على القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم والمقدمة من مجلة «فرانس فوتبول».

وأعلنت المجلة الفرنسية الشهيرة عن قائمة من 30 لاعبة مرشحة للفوز بالجائزة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزة في الحفل الذي سيقام على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس 22 سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة وجود 11 لاعبة في الدوري الإنجليزي، فيما تواجدت ست لاعبات إنجليزيات في القائمة المختصرة، وذلك بعدما نجح الفريق في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا 2025 بسويسرا الشهر الماضي، محققاً اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وسيطرت لاعبات فريق أرسنال، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي، على القائمة، حيث تواجدت كل من المهاجمة الإسبانية ماريونا كالدينتي، والمدافعة الأسترالية ستيف كاتلي وزميلتها في الدفاع الأميركية إيملي فوكس والنرويجية فريدا ليوناردسن، بالإضافة إلى الثلاثي الذي تُوج مع المنتخب الإنجليزي بلقب البطولة، أليسيا روسو وخلوي كيلي، وليا ويليامسون.

وستدافع الإسبانية أيتانا بونماتي عن لقبها الذي فازت به في آخر عامين، وتبدو مرشحة كبيرة للفوز باللقب، حتى مع خسارتها في نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا في الشهور الماضية، كما ستوجد زميلتها في المنتخب وبرشلونة والفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022 أليكسيا بوتياس.

ولن تلقى بونماتي المنافسة من زميلة واحدة فقط في الفريق الكاتالوني، بل توجد أيضاً النرويجية كارولين جراهام هانسين، والتي احتلت المركز الثاني في جائزة العام الماضي، لتنافس زميلتها على جائزة 2025.

وتواجدت 5 لاعبات من المنتخب الإنجليزي، وإلى جانب ثلاثي أرسنال، شهدت القائمة وجود المخضرمة لوسي برونز، مدافعة تشيلسي الحالية ولاعبة ليون الفرنسي سابقاً، وهانا هامبتون، حارسة مرمى تشيلسي.

وستمثل كلارا بول، لاعبة بايرن ميونيخ، الكرة الألمانية في القائمة المختصرة للمنافسة على اللقب، مع الزامبية باربرا باندا، لاعبة أورلاند برايد الأميركي، وميلشي دومرناي، لاعبة هاييتي وليون الفرنسي، وتيوما شواينجا، لاعبة كانساس سيتي الأميركي ومنتخب مالاوي، وبيرنل هاردر، الدنماركية، لاعبة بايرن ميونيخ الألماني، والبولندية إيفا بايور، والأسكتلندية كارولين واير، لاعبة ريال مدريد الإسباني، والسويدية يوهانا ريتنج كينارد، لاعبة تشيلسي الإنجليزي.

وشهدت القائمة أيضاً وجود النجمة البرازيلية المخضرمة مارتا «39 عاماً» لاعبة أورلاندو برايد الأميركي، إلى جانب مواطنتها أماندا جوتيريز، لاعبة بالميراس، فيما توجد الفرنسية ساندي بالتيمور، لاعبة تشيلسي الإنجليزي، ومواطنتها كلارا ماتيو، لاعبة باريس إف سي، والإيطالية صوفيا كانتور، لاعبة واشنطن سبريت الأميركي، ومواطنتها كريستيانا جيريلي، لاعبة يوفنتوس.

وفي بقية المرشحات، تواجدت الأميركية ليندسي هيبس، لاعبة ليون الفرنسي، مع الإسبانية باتري خوايارو وزميلتها في المنتخب وبرشلونة، كلاوديا بينا.

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول»، قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ لفرق السيدات على مستوى العالم عن عام 2025.

ويتنافس أرسنال الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، بطل إنجلترا على الجائزة المرموقة، ودخل برشلونة الإسباني قائمة المرشحين للجائزة أيضاً، وكذلك أولمبيك ليون الفرنسي وأورلاندو برايد.