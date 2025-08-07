مولر.. «عطش الألقاب»!



مازال الألماني توماس مولر متعطشاً لحصد الألقاب، مع بدء «مغامرته» مع ناديه الجديد فانكوفر وايتكابس، بعدما قضى 25 عاماً مع بايرن ميونيخ، الفريق الوحيد الذي لعب معه كرة قدم احترافية حتى الآن.

وقال مولر في مقابلة مع بوابة «وان سوكر» الإخبارية: «أي شخص يعرفني، يدرك أنني حريص على الفوز بالألقاب، الرياضة لا تزال أهم شيء بالنسبة لي، حتى وإن كنت اتخذت قراراً واعياً بمغادرة أوروبا».

وأضاف: «من المهم بالنسبة لي أن تكون مشاركتي دائماً من أجل النجاح الرياضي، فهذا هو ما كنت أطمح إليه دائماً».

وبعد أشهر من التكهنات، أعلن مولر انتقاله لفريق فانكوفر وايتكابس، ولم يحصل مولر، الفائز بكأس العالم 2014، على تمديد لعقده مع بايرن ميونيخ هذا الصيف، وترك النادي الذي فاز معه بالعديد من الألقاب، بما في ذلك الثلاثية في 2013 و2020 .

وقال مولر في مقابلة مع ناديه الجديد إنه تحدث مع زميله بفريق البايرن السابق الكندي الدولي ألفونسو ديفيز بشأن الانتقال.

وأضاف مولر: «تحدثت مع ألفونسو، أبلغني بالكثير من الأشياء الجيدة عن المدينة والفريق، لذلك كنت متحمساً بعض الشيء، كنت اتخذت القرار مسبقاً أو في تلك الأثناء، ولذلك لم أكن بحاجة لرأي ألفونسو، لكن كان من المهم بالنسبة لي فقط أن أتأكد مرة أخيرة».

وقال أكسيل شوستر، الرئيس التنفيذي لوايتكابس، إن استراتيجية النادي للتعاقد مع اللاعب كانت «إقناعه بشأن مشروعنا الرياضي، وأين نحن حالياً، ونوعية الفريق الذي نمثله، وإجراء محادثة طويلة مع يسبر (سورينسن، المدرب الرئيسي) حول كيف سيتناسب مع الفريق، وكيف سنستخدمه، وأين يمكنه أن يحدث الفارق».

ومن المقرر أن يشارك مولر في مباراته الأولى مع وايتكابس 17 أغسطس الجاري أمام ضيفه هيوستن دينامو.

وقال مولر:«بالطبع ألوان القميص مختلفة تماماً عما اعتدت عليه مع البايرن، لكنني لا أواجه أي مشكلة معها، لأن علم بافاريا أيضاً يحتوي على اللونين الأبيض والأزرق». وكشف وايتكابس أن مولر سيكون متاحاً للانضمام إلى الفريق بمجرد استلام شهادة الانتقال الدولية، والتأشيرة، وتصريح العمل.

ومن المقرر أن يصل إلى فانكوفر يوم الأربعاء المقبل، ولإتمام صفقة التعاقد، حصل نادي وايتكابس على أولوية اكتشاف مولر في الدوري الأميركي من نادي سينسيناتي، مقابل مبلغ إجمالي قدره 300 ألف دولار.

ويقترب الدوري الأميركي من نهاية الموسم العادي، حيث تقام الجولة الأخيرة يوم 18 أكتوبر، ويحتل وايتكابس المركز الثاني في المجموعة الغربية، وهو المركز الذي سيمنح الفريق مقعداً في الأدوار الإقصائية.

وقال مولر:«إذا نظرت إلى موقع وايتكابس الحالي في جدول الترتيب، وكيف سار تطور الفريق خلال السنوات القليلة الماضية، عليك أن تكون أميناً».

وأضاف: «أوضحت لي إدارة وايتكابس والمدرب الاتجاه الذي سيسير فيه الفريق خلال العام أو العامين المقبلين، ومن الواضح أن الهدف هو التتويج بالألقاب».