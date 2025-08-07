فياريال يتعاقد مع لاعب وسط أرسنال

مدريد (رويترز)



أعلن فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني توماس بارتي، في صفقة انتقال مجانية، بعد انتهاء عقده مع أرسنال.

وينضم لاعب خط الوسط المدافع البالغ عمره 32 عاماً إلى فياريال لمدة موسم واحد، على أن يبدأ تدريباته مع الفريق الجمعة.

وقال فياريال في بيان إنه «على دراية بأن اللاعب متورط حاليا في إجراءات قانونية في إنجلترا، ويدافع اللاعب بشدة عن براءته وينفي جميع التهم الموجهة إليه».

وأضاف أنه يحترم أن مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته «وينتظر حكم المحاكم، التي ستكون مسؤولة عن توضيح وقائع القضية، ووفقاً للقانون البريطاني فيما يتعلق بالإجراءات القضائية الجارية، لن يعلق النادي على هذه المسألة».

وشارك بارتي في 167 مباراة مع أرسنال، وسجل تسعة أهداف بعد انضمامه من أتلتيكو مدريد في 2020.