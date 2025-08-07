الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية يعتمد 27 بطولة

7 أغسطس 2025 21:32

 
أبوظبي (وام)

اعتمد نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، 27 بطولة في النسخة الـ31، من المهرجان الدولي، والمقرر من 15 إلى 25 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى استحداث 3 منافسات جديدة تُقام للمرة الأولى.
وقال النادي في بيان، بمناسبة الإعلان عن فعاليات المهرجان، إن المنافسات تتضمن فئات الماسترز، والبطولة المفتوحة«أ»، و«ب»، والناشئين لفئة 8، و10، و12، و14، و16 سنة، والشطرنج الخاطف المفتوحة، للناشئين، تحت 16 سنة.
كما يشتمل على منافسات السيدات للشطرنج الخاطف، والأكاديميات للشطرنج، والشطرنج للجاليات، والمؤسسات الحكومية، والعائلية، والمخضرمين عمر 50 عاماً، فما فوق، والمباراة الاستعراضية، وأبوظبي للشطرنج الخاطف عبر المنصة الرقمية.
ويشهد المهرجان منافسات الشطرنج العشوائي، والتشكرز، والدومينو، والمدارس ذكور وإناث لفئات 9 و11 و13 و15 و17 سنة، وكافة المستويات من الناحية الفنية والسنية والفئات المختلفة.
 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للشطرنج
