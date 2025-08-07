الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الحارس المنحوس».. إصابة بعد 33 ثانية من أول مشاركة!

«الحارس المنحوس».. إصابة بعد 33 ثانية من أول مشاركة!
7 أغسطس 2025 21:35

 
مدريد (د ب أ)

تعرض باو لوبيز حارس ريال بيتيس الإسباني لإصابة في الرأس أثناء تصديه بنجاح لضربة جزاء احتسبت لفريق كومو الإيطالي، بعد مضي 33 ثانية فقط من المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بفوز كومو 3-2، وانضم لوبيز إلى بيتيس في صفقة انتقال حر نهاية الشهر الماضي، وفي أول مباراة له بقميص الفريق الإسباني تعرض لإصابة قوية أثناء تصديه لركلة الجزاء التي حصل عليها كومو نتيجة مخالفة من ناتان ضد أساناي دياو بعد مضي 33 ثانية فقط من البداية.
وفي الوقت الذي كان الإسباني لوبيز، الحارس السابق لأولمبيك مارسيليا الفرنسي، يحاول النهوض لإيقاف متابعة المهاجم السنغالي دياو، طلب منه قائده إيسكو أن يخضع للمساعدة الطبية، حيث كان لوبيز يعاني من الدوار بجانب تورم رأسه، بحسب شبكة «أر أم سي».
وغادر لوبيز الملعب وشارك بدلا منه الحارس ألفارو فاييس.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال بيتيس
مارسيليا
