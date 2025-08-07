الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
مواجهة مرتقبة بين «رونالدو الظاهرة» وكاكا!

7 أغسطس 2025 22:31

 
الرياض (د ب أ)

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن تنظيم مباراة استعراضية خاصة تجمع بين أسطورتي كرة القدم البرازيلية، رونالدو نازاريو «الظاهرة» وريكاردو كاكا، السبت.
ويأتي ذلك خلال أسبوع ألعاب (إي أيه إف سي) ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في الرياض.
وتقام المواجهة المنتظرة في صالة (إس تي سي أرينا)، في قلب المهرجان المرافق لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، ما يرسخ مكانة المنافسات الرقمية رياضة عالمية جديدة، وركيزة أساسية في مشهد الترفيه المعاصر.
وتأتي مباراة هذا العام استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته أول مباراة استعراضية في نسخة عام 2024 بمشاركة النجمين البرازيلي نيمار جونيور والسعودي مساعد الدوسري.
أما في 2025، يرتقي الحدث إلى مستوى جديد من التميز، حيث سيتنافس النجمان ضمن ديربي من ثلاث جولات في لعبة (إي أيه سبورتس إف سي 25)، ضمن هيكلية تعكس التزام البطولة بتقريب المسافات بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية.
وتكتسب هذه المباراة أهمية إضافية بعد تسمية كريستيانو رونالدو سفيراً عالمياً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، ما يعكس اتجاهاً عالمياً لإيجاد نموذج رياضي متكامل، تتقاطع فيه القيم التنافسية للرياضات التقليدية مع الابتكار التقني لعالم الرياضات الإلكترونية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك ماكيب، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: «يجسد كل من رونالدو وكاكا قيم التميز التنافسي والإرث الرياضي، ويحظيان بتقدير جماهيري واسع حول العالم».
أضاف ماكيب «إن وجودهما في كأس العالم للرياضات الإلكترونية لا يعكس فقط تقارب عوالم الرياضة التقليدية والألعاب الرقمية، بل يؤكد على القيم المشتركة التي توحدهما وتلامس قلوب الجماهير».
وأوضح «استضافة أساطير بهذا الحجم، من ألهموا أجيالا بأكملها، هو ما يجعل هذه المباراة الاستعراضية استثنائية، ونحن فخورون بوجودهما على هذا المسرح، خاصة خلال أسبوع كرة القدم الحافل».
وستقام المباراة في بيئة إبداعية مستوحاة من أجواء كرة الشوارع البرازيلية وبطاقات اللاعبين الكلاسيكية وفن الجرافيتي النابض بالحياة مع إدماج عناصر من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، في مشهد يجمع بين الطابع العاطفي والروح العصرية.
وسيشمل الحدث مناطق مخصصة للتشجيع وجلسات أسئلة وأجوبة بعد المباراة، ومكافآت حصرية، ما يعزز من تجربة الحضور والمشاهدين.

