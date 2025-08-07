الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يستعرض أمام توتنهام بـ «رباعية»

بايرن ميونيخ يستعرض أمام توتنهام بـ «رباعية»
7 أغسطس 2025 22:50

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أستون فيلا يجدد عقد لوكاس ديني إلى 2028
فياريال يتعاقد مع لاعب وسط أرسنال


حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً كبيراً على ضيفه توتنهام الإنجليزي 4- صفر، في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.
وسجل هاري كين الهدف الأول لبايرن ميونيخ في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله كينسجلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 74 سجل لينارت كارل الهدف الثالث للفريق البافاري، ثم اختتم جونا كوسي أساري الرباعية في الدقيقة 80 .
وسيخوض بايرن ميونخ مباراة ودية أخيرة أمام جراسهوبرز السويسري يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن ينطلق مشوار الموسم بالنسبة له، حينما يواجه شتوتجارت في نهائي كأس السوبر الألماني يوم 16 من الشهر الجاري، ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة لايبزج يوم 22 من الشهر ذاته.
على الجانب الآخر، سيواجه توتنهام، حامل لقب الدوري الأوروبي، فريق باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا، في نهائي كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، ثم يبدأ مشواره في بطولة الدوري بمواجهة بيرنلي يوم 16 من الشهر الجاري.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
هاري كين
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
آخر الأخبار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
علوم الدار
رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس بوتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا
اليوم 19:34
الرئيس الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي
الأخبار العالمية
تركيا وسوريا تتعهدان بتعميق علاقاتهما
اليوم 23:51
التنكس البقعي من أبرز أسباب فقدان البصر مع التقدم في العمر - أرشيفية
الذكاء الاصطناعي
ابتكار أداة ذكاء اصطناعي لعلاج أحد أخطر أمراض العيون
اليوم 23:45
صورة بالأشعة السينية
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة لتعليم الذكاء الاصطناعي كتابة تقارير أشعة سينية بدقة
اليوم 23:33
شعار شركة "أوبن إيه آي"
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه.آي" تطلق جي.بي.تي-5
اليوم 22:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©