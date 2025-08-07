بايرن ميونيخ يستعرض أمام توتنهام بـ «رباعية»

ميونيخ (د ب أ)



حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً كبيراً على ضيفه توتنهام الإنجليزي 4- صفر، في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وسجل هاري كين الهدف الأول لبايرن ميونيخ في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله كينسجلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 74 سجل لينارت كارل الهدف الثالث للفريق البافاري، ثم اختتم جونا كوسي أساري الرباعية في الدقيقة 80 .

وسيخوض بايرن ميونخ مباراة ودية أخيرة أمام جراسهوبرز السويسري يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن ينطلق مشوار الموسم بالنسبة له، حينما يواجه شتوتجارت في نهائي كأس السوبر الألماني يوم 16 من الشهر الجاري، ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة لايبزج يوم 22 من الشهر ذاته.

على الجانب الآخر، سيواجه توتنهام، حامل لقب الدوري الأوروبي، فريق باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا، في نهائي كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، ثم يبدأ مشواره في بطولة الدوري بمواجهة بيرنلي يوم 16 من الشهر الجاري.