الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شيلتون يطيح خاتشانوف ويفوز بلقب كندا للتنس

شيلتون يطيح خاتشانوف ويفوز بلقب كندا للتنس
8 أغسطس 2025 09:59

مونتريال (رويترز)

عوّض الأميركي بن شيلتون تأخره بمجموعة، ليحصد لقبه الأول في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة في بطولة كندا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، بعد تغلبه 6-7 و6-4 و7-6 على الروسي كارين خاتشانوف.وتوّج المصنّف السابع عالمياً أسبوعاً مثيراً للإعجاب شهد فوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي المصنف 13، والأسترالي أليكس دي مينو المصنف التاسع، والأميركي تيلور فريتز المصنف الثاني، في طريقه لتحقيق لقبه الأول في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة وأكبر لقب في مسيرته. وأصبح شيلتون (22 عاماً) أصغر لاعب أميركي يفوز بإحدى بطولات الأساتذة منذ المصنف الأول عالمياً سابقاً آندي روديك في ميامي عام 2004. وبدا أن خاتشانوف كان في طريقه لحسم المجموعة الافتتاحية عندما تقدم 5-3، لكن شيلتون قاوم ليكسر الإرسال ويتقدم 6-5، ثم انتفض خاتشانوف (29 عاماً) ليفرض شوطاً فاصلاً، واستفاد من مجموعة أخطاء ارتكبها شيلتون ليحسم المجموعة الأولى. وتوقفت المباراة عندما كانت النتيجة 2-2 في المجموعة الثانية بسبب مشكلة تقنية في الملعب. وبمجرد استئناف اللعب وبعد أن اشتكى شيلتون، تقدم خاتشانوف 4-3، ، لكن شيلتون قاوم مرة أخرى ليتقدم 5-4 وأنقذ أربع نقاط لكسر الإرسال ليحسم المجموعة الثانية، ليخوض اللاعبان مجموعة فاصلة حسمها الأميركي بشوط فاصل.

كندا
ميامي
