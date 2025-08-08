الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

استعداداً للسوبر السعودي.. النصر يضرب ريو آفي بـ«هاتريك رونالدو»

8 أغسطس 2025 10:13

الرياض/لشبونة (د ب أ)

حقق فريق النصر السعودي لكرة القدم فوزاً كبيراً 4/صفر على فريق ريو آفي البرتغالي، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين في وقت متأخر مساء أمس الخميس بالبرتغال، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد. وتقمّص النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، دور البطولة في المباراة، وسجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 44 و63 و68، بينما افتتح المدافع محمد سيماكان التسجيل للفريق الملقب بـ(العالمي) في الدقيقة 15. ويستهل النصر موسمه بمواجهة كلاسيكو مرتقبة مع اتحاد جدة بالدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي 2025، الذي تستضيفه هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، علماً بأن الفريق تتبقى له مباراة ودية سيلتقي خلالها مع ألميريا الإسباني بعد غد الأحد.

رونالدو
النصر
كأس السوبر السعودي
اتحاد جدة
