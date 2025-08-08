فتح باب التسجيل لماراثون «هوايرو سور الصين العظيم» وسباق زايد الخيري

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة والتطوع في سباق هوايرو سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري 2025، والذي يُعد تعاوناً ثقافياً ورياضياً بارزاً بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ومن المقرر إقامتهما في 21 سبتمبر المقبل في منتزه جينيو شينفا للعلوم، وذلك في محطة جديدة للحدث الذي يتضمن محطات أخرى في موسمه الجديد، في كل من الإمارات، وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية المجر.

ويُعد الماراثون الفعالية الوحيدة في بكين الذي يحمل اسم سور الصين العظيم، إذ سيشهد مشاركة أكثر من 51 ألف عدّاء من مختلف أنحاء العالم، في سباق مصنّف من الفئة «A1» من قبل الاتحاد الصيني لألعاب القوى، فيما يستعرض مسار الماراثون جمال المناظر الطبيعة الخلابة في الصين، بدءاً من مركز يانكي ليك الدولي للمؤتمرات والمعارض، وانتهاءً بسور موتيانيو العظيم، مروراً بعدد من المعالم الثقافية البارزة.

ويعدّ «سباق زايد الخيري» الذي انطلق في عام 2001 من العاصمة أبوظبي، رمزاً عالمياً للجهود الإنسانية والصحية، وتكريماً للأب المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ومنذ انطلاقه، ساهم السباق في جمع أكثر من 173 مليون دولار أميركي لدعم العلاجات الطبية والأعمال الخيرية حول العالم، حيث شارك فيه أكثر من 613 ألف عدّاء في نسخ دولية أقيمت في نيويورك، والقاهرة، والآن في بكين.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة للماراثون برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي مؤتمراً صحفياً يوم 18 أغسطس الجاري في بكين للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بكين، وعدداً من الجهات الرسمية الصينية. وأكد أن الحدث يأتي تعزيزاً لعمق العلاقات بين الدولتين، وتأكيداً لحضور سباق زايد الخيري والإنساني والرياضي في قارات جديدة، بعد النجاح الذي تحقق في النسخ السابقة والتي أقيمت في الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية مصر العربية.

وأوضح الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي أن السباق لا يقتصر على كونه مجرد شراكة، بل هو اتّحاد قويّ يجمع بين التراث والقيم والرسالة الإنسانية المُشتركة، لافتاً إلى أنه السباق يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة، والتزامنا بنشر الأمل والصحة والإنسانية عبر الحدود.

ويبدأ التسجيل للرياضيين الصينيين رسمياً اليوم من خلال منصات الماراثون المحلية وتطبيق «وي تشات»، وفي إطار هذه الشراكة، سيتمّ فتح قنوات خاصّة للمشاركين من دولة الإمارات، بمن فيهم الرياضيين الإماراتيين وأفراد الجالية الإماراتية في الصين وموظفو السفارة وغيرهم، على رابط التسجيل/https://m.mararun.com/html/match.html#/index/8436870480502777؟f=mara/ .

ويتضمّن التعاون أيضاً، إضافة إلى السباق الرئيسي، سلسلة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية، بما في ذلك سباق الروبوتات، وسباق العائلات وأصحاب الهمم يوم 20 سبتمبر المقبل، والنشاط الثقافي في «البيت الإماراتي» من 19 إلى 21 سبتمبر في سور الصين العظيم بمنطقة موتيانيو، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز في 21 سبتمبر على منصة السور العظيم.

وتعود انطلاقة سباق زايد الخيري إلى عام 2001، حيث تم تنظيم أول نسخة منه في العاصمة أبوظبي، تجسيداً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد جسور الخير إلى المحتاجين وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع. وبفضل النجاح الواسع الذي حققه السباق في الداخل، توسّعت أنشطته إلى خارج دولة الإمارات، حيث شهد عام 2005 أول نسخة دولية من السباق في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في مدينة نيويورك، ثم تواصلت مسيرة النجاح لتشمل العاصمة المصرية القاهرة في عام 2014، حيث بات السباق علامة بارزة في روزنامة الفعاليات الخيرية ذات الأثر المستدام.

ويسعى سباق زايد الخيري إلى تحقيق أهداف إنسانية نبيلة، من أبرزها دعم علاج المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل الكُلى والسرطان وأمراض القلب، إلى جانب دعم مستشفيات الأطفال والبحوث الطبية، كما يسهم في نشر التوعية الصحية وتشجيع المجتمعات على اتباع نمط حياة صحي ورياضي، ما يجعل منه منصة متعددة الأبعاد في خدمة الإنسان والمجتمع.