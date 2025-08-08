الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مستقبل تير شتيجن مع برشلونة في «دائرة الشك»!

مستقبل تير شتيجن مع برشلونة في «دائرة الشك»!
8 أغسطس 2025 10:45

أبوظبي(الاتحاد)

اتخذ نادي برشلونة خطوة حاسمةً في صراعه المستمر مع مارك أندريه تير شتيجن، حيث أعلن تجريد حارس المرمى الألماني من شارة قيادة الفريق مؤقتاً، ويأتي هذا القرار بعد بدء الإجراءات التأديبية لرفضه الموافقة على إرسال تقريره الطبي إلى اللجنة الطبية التابعة لرابطة الدوري الإسباني، وهي خطوة مهمة للنادي لتحرير جزء من راتبه. وأثناء سير الإجراءات التأديبية، ستُنقل شارة قيادة الفريق من تير شتيجن إلى رونالد أراوخو، الذي كان يشغل منصب نائب القائد، وأكد النادي أن هذا الإجراء تم الاتفاق عليه مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني، وسيبقى سارياً حتى حسم القضية. وبدأ الخلاف بعد خضوع حارس المرمى لعملية جراحية ثانية في 29 يوليو في بوردو لإصابة في الظهر، وهي نفس الإصابة التي خضع لها في عام 2023، قبل العملية، قدر اللاعب نفسه فترة تعافيه بثلاثة أشهر، وهو ما تعارض مع خطط برشلونة. ويسعى النادي إلى تطبيق قاعدة من قواعد الدوري الإسباني تسمح للأندية بدفع 80% من راتب اللاعب المصاب -في هذه الحالة، لتسجيل حارس المرمى خوان جارسيا- شريطة أن تتجاوز فترة الغياب أربعة أشهر، ولا يمكن تقديم التقرير الطبي إلا بموافقة اللاعب، ورفض تير شتيجن التوقيع، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، وتجريد اللاعب من شارة القيادة. ويمتد عقد تير شتيجن حتى عام 2028، وهو عازم على العودة بعد ثلاثة أشهر والمنافسة على مركزه الأساسي ضد خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني، ويسعى الحارس الألماني أيضاً إلى استعادة مستواه المعهود في الوقت المناسب، ليكون أساسياً مع منتخب بلاده في كأس العالم القادمة، بينما يُتوقع أن يظل الخلاف بين النادي واللاعب من أكثر المواضيع إثارة للجدل خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، مع تبقي أيام قليلة على انطلاق الدوري.

تير شتيجن
برشلونة
